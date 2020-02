Kako je babica zaradi stiske in prigrizka v časopisnem papirju postala maratonka

Tek je postal eden najbolj razširjenih tekmovalnih športov na svetu. Praktično ne mine dan, mesec ali teden, da se nekje na svetu ne bi odvil kakšen tek ali maraton. Tekači se na tekmovanja pripravljajo več tednov, mesecev in celo let. Kupujejo drage športne copate ter športna oblačila iz najnovejših materialov, ki jim pomagajo neovirano teči in dosegati vrhunske rezultate.

Lahko si samo predstavljamo, kako so se spogledovali in se posmehovali organizatorji in tekači, ko se je leta 2013 na maratonu v Baramatiju v Indiji pojavila Lata Kare, babica v tradicionalnem sariju, z namenom, da se tudi ona pomeri v teku. Ker je bila povsem neprimerno obuta in oblečena, so organizatorji njeno prijavo zavrnili, a Lata se ni vdala. Tako dolgo je vztrajala in jih prepričevala, da so se je usmilili in ji dovolili, da se postavi za štartno linijo, misleč, da se bodo ob tem vsaj malo zabavali.

"Dajmo, babica," so ji vzklikali, ko je dvignila svoj sari nad gležnje. Nihče ni niti za hip pomislil, da bi lahko prav ona pobrala glavno nagrado. A že kmalu po štartu je takrat 61-letnica vse pustila odprtih ust. Mala ženica je tekla, kot da ji gori za petami, kot da je stara komaj 16 let. Za sekundo so vsi ostali brez daha, nato pa je izbruhnilo huronsko navijanje. Babica pa je tekla in tekla, kot da jo je obsedel hudič. Pred seboj je videla le cilj: obljubljeno denarno nagrado za najhitrejšega maratonca. Denar, ki ga je krvavo potrebovala za zdravljenje svojega moža. Pri tem je ni ustavilo nič. Po nekaj metrih je sezula svoje sandale, saj se je bala, da se bo v njih spotaknila in padla, ter do konca maratona tekla bosa. Zaradi peska so ji krvaveli podplati, a Lata se za bolečino ni zmenila.