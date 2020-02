Keto dieta lahko oslabi kosti in poveča možnost poškodb, kaže raziskava

Ketogena oziroma skrajšano kar "keto" dieta je že nekaj časa zelo priljubljen način izgube odvečnih kilogramov in vzdrževanja telesne teže. Gre za način prehranjevanja z visoko vsebnostjo maščob, nizko vsebnostjo ogljikovih hidratov in ustreznim beljakovinskim vnosom. Številni, tudi svetovno znani zvezdniki in športniki, prisegajo na keto, čeprav strokovnjaki opozarjajo, da je lahko na dolgi rok škodljiva za zdravje.

Najnovejša raziskava, ki so jo objavili v znanstveni reviji Frontiers in Endocrinology, je pokazala, da lahko ketogena dieta oslabi kosti in posledično poveča možnost poškodb. V raziskavo, ki sta jo izvedla Avstralski inštitut za šport in Avstralska katoliška univerza, so vključili 30 športnikov, tekmovalcev v hitri hoji, ki so jih razdelili v dve skupini. Ena skupina se je prehranjevala s hrano, bogato z ogljikovimi hidrati, druga skupina pa je bila na keto dieti, torej na dieti z zmanjšano vsebnostjo ogljikovih hidratov in povečano vsebnostjo maščob. Eksperiment je trajal tri tedne in pol, pri tem pa so jim vsak dan odvzeli vzorce krvi na tešče, dve uri po obroku oziroma tik pred vadbo, takoj po vadbi in tri ure po vadbi ter tako ves čas spremljali njihovo krvno sliko. Te vzorce so primerjali z njihovimi vzorci, ki so jih odvzeli pred začetkom raziskave.

Pri športnikih, ki so bili na keto dieti, je krvna slika pokazala povečano število markerjev, ki so povezani z razkrojem kosti, in zmanjšano število markerjev, ki so povezani z obnovo kosti. Njihova krvna slika se je močno razlikovala od tiste pred začetkom raziskave, ko so imeli športniki običajen prehranjevalni režim. Pri tistih, ki so v času raziskave še naprej uživali hrano s povečanim vnosom ogljikovih hidratov in manjšim vnosom maščob, pa posebnih odstopanj med rezultati pred, med in po začetku študije niso ugotovili.

Ko so športniki iz skupine keto po koncu študije znova v svoje prehranjevanje vključili več ogljikovih hidratov, so se nekateri markerji izboljšali, nekateri pa so ostali nespremenjeni. Avtorji raziskave so tako zaključili, da bi lahko keto dieta imela negativne posledice na zdravje kosti, zato so pozvali k nadaljnjim raziskavam.

Te nedavne ugotovitve so še dodatno spodbudile debato o tem, ali je ketogena dieta zdrava ali ne. Številni strokovnjaki sicer pravijo, da je lahko dieta varna, če se je držimo kratek čas. Dolgotrajno keto prehranjevanje pa bi lahko med drugim povzročilo poškodbe na srčni mišici, so opozorili nekateri strokovnjaki.