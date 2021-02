Koraki za naravno uravnoteženje hormonov

Hormonska neravnovesja so odličen izgovor za ženske, da na ves glas vpijejo na svoje partnerje. No, šalo na stran, hormonska neravnovesja so lahko pravi čustveni vrtiljak. Ne samo, da vplivajo na naše počutje, ampak vodijo tudi v obilico zdravstvenih težav. Ko so naši hormoni neuravnovešeni, je čas, da se posvetujemo z zaupanja vrednim zdravnikom in tukaj ni heca.

Za vse, ki imate kakršnekoli težave s hormonskim neravnovesjem, zna biti koristen tudi ta prispevek, ki vam bo mogoče vsaj malo omilil te nevšečnosti.

Kaj so vzroki za hormonska neravnovesja? Razkril vam bom pet glavnih mehanizmov v endokrinem svetu, ki ob nepravilnem delovanju povzročajo hormonsko neravnovesje. 1. ČREVESNA FLORA

Črevesje je znano tudi kot naši drugi možgani. Hormonska regulacija je prav tako pod vplivom našega črevesnega okolja. Presežek ali pomanjkanje estrogena temelji na tem, kako bakterije v črevesju presnavljajo estrogen. Pravzaprav lahko presežek estrogenskih metabolitov pri ženskah vodi v razvoj raka na dojki, pri moških pa raka na prostati. 2. DISREGULACIJA KORTIZOLA

Stres lahko povzroči hormonska neravnovesja s povišano proizvodnjo kortizola. Mnogi strokovnjaki so prepričani, da je 90 % obiskov zdravnika posledica bolezni, induciranih zaradi stresa. Stres ne samo, da poveča možnost za kardiovaskularne bolezni in diabetes, ampak povzroča tudi hormonska neravnovesja. Visoka raven kortizola povzroča hormonske rezistence, saj so celični receptorji manj občutljivi na hormone. Tako nastane hormonsko neravnovesje v telesu. Zato tudi visoka raven stresa poveča inzulinsko rezistenco – telo potrebo po inzulinu izpolni s povečano proizvodnjo le-tega, kar vodi v povišane ravni inzulina. Navsezadnje se kot diabetik celotno življenje boriš z uravnavanjem inzulina. Povišan kortizol lahko prav tako povzroča sindrom puščajočega črevesja. Pomembno je torej, da za disregulirani kortizol poskrbimo tudi z zdravimi rutinami. 3. NEZDRAV ŽIVLJENSKI SLOG

Neregulirane ravni glukoze v krvi povzročajo inzulinsko in leptinsko rezistenco (o leptinu sem pisal pred kratkim in vsem tistim, ki si tega prispevka niste prebrali, vam to toplo priporočam). Vzroki za to vključujejo slab način prehranjevanja, pomankanje ustrezne telovadbe, nepravilno rutino spanca in visoko raven stresa. Presenetljivo je, da so tovrstni simptomi danes najbolj pogosti celo pri otrocih. Močno nihanje v razpoloženju mlajše generacije je torej posledica njihove nespečnosti. Povišane ravni inzulina lahko povzročijo tudi višjo raven testosterona in sindroma policističnih jajčnikov pri ženskah, kar ultimativno vodi v neplodnost.

4. DETOKSIFIKACIJA / RAZSTRUPLJANJE JETER

Jetra igrajo pomembno vlogo v hormonskem razstrupljanju. Če je proces kompromitiran, se hormoni razgradijo ali pa le delno presnovijo. Delno presnovljeni hormoni se vežejo na receptorska mesta in onemogočijo normalno hormonsko regulacijo. Za optimalno detoksifikacijo / razstrupljanje jeter so pomembna esencialna hranila. Hrana z veliko kalorijami in z nizko vsebnostjo hranil lahko poslabša sposobnost detoksifikacije / razstrupljanja jeter. Ultimativno se naše telo ne znebi težkih kovin, pesticidov, kemikalij in hlapnih organskih spojin prisotnih v okolju. Neustezna prehrana, okoljski dejavniki genetskih razlogov lahko motijo metilacijo, ki je pomemben dejavnik v procesu pravilnega razstrupljanja. 5. REGULIRAN VNOS OMEGA MAŠČOBNIH KISLIN

Omega-6 maščobne kisline, pridobljene iz rastlinskih olj, so prisotne v nezdravi hrani in pakirani hrani, ki nam je na voljo. Zaužite v presežku lahko preobrazijo funkcije receptorjev. To pa povzroči bodisi hormonsko pomanjkanje bodisi presežek. Vsi vzroki za hormonsko neravnovesje so med seboj tesno povezani in temeljijo na intenziteti bolezni in motnjah v delovanju telesa. Vneto črevesje vodi v povišane ravni kortizola, kar povzroči leptinsko in inzulinsko rezistenco in posledično posega v detoksifikacijo jeter ter kopičenje odvečnih hormonov. Posledično se milijoni žensk borijo s hudo stransko posledico hormonskega neravnovesja: neplodnostjo.

Kako lahko uravnovesimo hormone? Spodaj je opisanih pet naravnih metod za uravnovešenje hormonov, na katere predvsem vpliva stres. 1. PROTIVNETNA DIETA

Hranilna, protivnetna dieta pomaga v procesu razstrupljanja. Pravzaprav je za pravilno delovanje črevesja in nadledvične žleze ter proizvodnjo inzulina prehrana z visoko vsebnostjo hranil esencialna. Oreščki, žita, sadje in zelenjava so odlični viri antioksidantov, ki zmanjšajo oksidativni stres, nabran v telesu. Kaj je oksidativni stres? Naše telo proizvaja proste kisikove radikale tekom metabolizma. Ti lahko povzročijo celične poškodbe in tako ustvarjajo oksidativni stres. Visoka raven kortizola prav tako vpliva na oksidativni stres v telesu. Rafiniran sladkor, procesirana hrana, prečiščena moka in industrijska rastlinska olja še dodatno povečujejo inflamacije. Torej je, da ohranjamo hormonsko ravnovesje, izrednega pomena uravnovešena in zdrava prehrana.

