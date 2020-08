Masaža z valjčki, ki pospešijo izločanje toksinov iz telesa

Čeprav se za maderoterapijo odloča največ žensk, jo, zanimivo, izvajajo tudi na moških. Rezultati so po njenih besedah zelo dobri, saj na tak način najlažje dosežejo zmanjšanje maščobe. Tudi sicer je maderoterapija primerna za vse, ki lahko imajo masažo in nimajo kontraindikacij. V nasprotnem primeru jo prilagodijo.

" Pri maderoterapiji gre za celovito rešitev. Obdelamo vse plasti kože, od epidermisa, dermisa, podkožja do mišičnega tkiva, zato moramo poznati delovanje človeškega telesa in vedeti, kaj lahko dosežemo s pomočjo določenega valjčka. Tako lahko maderoterapevtka maderoterapijo popolnoma prilagodi posamezniku in doseže najboljše in najhitrejše rezultate."

Beseda madera po špansko pomeni les, Kolumbijci pa so madera imenovali mahagonij, iz katerega so izdelovali lesene valjčke. Danes le malokdo še ni slišal za to vrsto masaže, ki je zadnjih nekaj let zaživela tudi pri nas.

Kaj se med maderoterapijo dogaja z našim telesom, je popolnoma odvisno od tega, kateri valjček oz. leseni pripomoček uporabimo, od intenzivnosti in minutaže maderoterapije, še pojasnjuje. " V bistvu gre za pomoč telesu, da deluje bolj optimalno, se hitreje regenerira in hitreje in učinkoviteje odpravlja toksine iz telesa. Maderoterapija s pospešitvijo limfnega sistema poveča izločanje odpadnih snovi iz telesa. Ob intenzivnem pritisku z valjčki razbijamo maščobne celice, ki so se prepletle v skupke. Iz maščobne celice se sprosti maščoba, zmanjša se pritisk na krvne in limfne kapilarice, ki postanejo bolj prehodne. Posledica je povečana mikrocirkulacija, povečan dotok kisika in hranljivih snovi, zaradi česa se videz tkiva izboljša in povečana limfna drenaža – odvoz vseh toksinov in odpadlih snovi iz telesa."

Maderoterapija sicer ne bi smela boleti in jo mora maderoterapevtka prilagoditi. Je pa v praksi tako, da čim večja je problematika, čim bolj so kapilarice stisnjene in toksini ujeti v podkožje, tem bolj je maderoterapija boleča in dolgotrajna, opozarja Vangelova.

Tudi to, kako poteka sama maderoterapija, je po besedah naše sogovornice popolnoma odvisno od problematike, začetnega stanja, občutljivosti ... " Trajanje je tako odvisno tudi od tega, kakšno reakcijo ima telo na izvajanje maderoterapije. Doseči moramo segrevanje kože (mikrocirkulacije in fascije), sprostitev maščobe in pospešitev limfe. Maderoterapevka ve, kdaj doseže primerno reakcijo in temu tudi prilagodi minutažo."

In rezultati? Vezivno tkivo – fascija z masažo in raztezanjem postane bolj tekoča in mehka, kar jo naredi bolj prožno in prilagodljivo, videz pomarančne kože se izboljša. S stimulacijo limfe poleg estetske rešitve problema nastaneta tudi detoksikacija in relaksacija celega telesa. Zmanjšuje se obseg, poveča se prekrvavitev, izboljša se metabolizem, izločajo se toksini, celulit izginja, koža pa postane bolj napeta.

Ne pozabite tudi na gibanje in uravnoteženo prehrano

Napredek je ponavadi viden že takoj, še pravi Vangelova, rezutat pa je odvisen od tega, kakšno je začetno stanje in kakšen je želen rezultat. Maderoterapevtka je sicer tista, ki oceni, ali je ta tudi realen. "To stori s pomočjo posebnega vprašalnika in posveta – s pomočjo perfectbody metode, kjer lahko takoj po pregledu, posvetu in testni maderoterapiji oceni čas, minutažo in število tretmajev, potrebnih za želen in realen rezultat. Seveda pa je rezultat odvisen tudi od upoštevanja njenih priporočil."

Za ohranjanje stanja priporoča vzdrževalne maderoterapije vsaj enkrat mesečno, gibanje in uravnotežena prehrana pa sta nujni že zaradi splošnega zdravja in dobrega počutja. "Telo je samo odraz tega, kako se počutimo in kaj vanj vnašamo."

V trenutnih razmerah seveda ne moremo mimo vprašanja, kako je s higieno in razkuževanjem? "Tako kot vsak pripomoček za nego telesa moramo tudi lesene pripomočke po vsaki uporabi ustrezno razkužiti. Zato je pomembno, da maderoterapevtka uporablja profesionalne pripomočke, ki so premazani s posebnim premazom,"še pravi naša sogovornica. Med masažami tako ona kot stranke nosijo tudi zaščitne maske.