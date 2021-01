Nasveti naturopatinje Erike Brajnik: probiotiki, ajda, proso, kivi, bezeg ...

Oslabljen imunski sistem, utrujenost, astme, posledice na pljučih. Vse to opaža naturopatinja Erika Brajnik iz naturopatskega centra Saeka pri svojih bolnikih, ki so preboleli covid-19. Za okrepitev telesa zato priporoča plodove, ki jih imamo na dosegu roke. Nanje prisegajo naturopati, ki so se z različnimi oblikami koronavirusa in njihovimi posledicami pri bolnikih v svojih ordinacijah srečevali že v spomladanskem valu epidemije.

Poleg tega priporoča še vitamin C, ki ga dobimo v kiviju. Znane so tudi pozitivne lastnosti vitamina D. Ker je pozimi pogosto premalo sonca, ga jemljemo v kapljicah. Kot izjemno zdravilne tudi po okužbi so se izkazale obloge iz čebeljega voska. Kot pojasni Brajnikova: "Ima 111 pozitivnih učinkovin, ki krepijo pljuča in jih poleg tega tudi prečistijo. Tako da to polagamo zadaj med lopatice na predel pljuč čez noč ali pa izvajamo inhalacije."