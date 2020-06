Ob višjih temperaturah ne pozabimo na hidracijo in občutljivejše skupine

Za primerno hidracijo moramo skrbeti v vseh letnih časih, še posebej poleti. Že manjša izguba telesnih tekočin lahko bistveno vpliva na zmanjšanje telesnih in duševnih sposobnosti. Visoke temperature pa so pogost razlog za resno poslabšanje zdravstvenega in funkcionalnega stanja starejših ljudi ter posameznikov, ki prejemajo zdravila za nižanje krvnega tlaka ali odvajanje vode oziroma morajo upoštevati omejitev vnosa tekočine. V UKC Ljubljana zato pozivajo, da pogosteje preverjamo počutje starostnikov, ki živijo sami.

Z vnosom tekočine lahko najhitreje in najbolj učinkovito vplivamo na svoje počutje. Neugodni vplivi dehidracije na počutje, delovanje in kakovost življenja so številni in močno izraženi, še posebej pri starejših. Zadosten vnos tekočine je zato eden izmed ključnih dejavnikov dobrega počutja, zato mu je treba nameniti posebno pozornost, so zapisali v Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Glavni znaki dehididracije so lahko (močna) žeja, suha usta in druge sluznice, razpokane ustnice, zmanjšana tvorba in temnejša barva urina, omotica, utrujenost, glavobol in zaprtost, nenaden padec telesne mase, pri hujši dehidraciji pa tudi zmedenost, padec krvnega tlaka in pospešeno bitje srca. Dehidracija poveča možnost za pregrevanje organizma, nevarne padce, ledvične kamne in vnetja sečil.

Telo vsakodnevno izgublja velike količine vode preko znojenja, urina, blata in izdihanega zraka. Z zmerno telesno dejavnostjo lahko dnevno izgubimo nekaj več kot dva litra vode, zato je pomembno, da jo v zadostnih količinah nadomeščamo. V povprečju je približno 55 odstotkov vnesemo s tekočino, 33 odstotkov z živili, preostanek pa nam je zagotovi telo.

Priporočljivo je, da spijemo vsaj liter in pol enakomerno čez ves dan, in ne le takrat, ko imamo občutek, da smo žejni. Takrat smo že blago dehidrirani. Najboljša izbira je voda iz pipe, saj imamo eno izmed najbolj kakovostnih pitnih vod v Evropi, svetujejo v ZPS. S pitjem takšne vode prispevamo k manjši količini odpadkov in ohranjamo naravne vire. Dobre izbire so tudi nesladkan čaj, nesladkani kompoti in mineralna voda. Starejši žeje pogosto ne občutijo, zato morajo toliko več pozornosti nameniti zadostnemu vnosu tekočine. Priporočajo pitje tekočine po požirkih. Tako bo tudi potreba po odvajanju vode manj pogosta. Z višjimi temperaturami povečana nevarnost za poslabšanje zdravstvenega stanja starejših Na UKC Ljubljana so pripravili priporočila za preprečevanje poslabšanja zdravstvenega stanja starejših oseb ob povečani toplotni obremenitvi. Ljudem priporočajo zadrževanje v osenčenih in ohlajenih prostorih ter zračenje prostora z odpiranjem oken samo ponoči. Priporočajo še uporabo hladilnih ventilatorjev, a opozarjajo, da ti ob ekstremni vročini ne zadoščajo.

Starejši ljudje pogosto ne čutijo žeje, zato jih je treba opominjati, da dovolj pijejo.