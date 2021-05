Okoli 150 pohodnikov se bo julija potegovalo za naziv highlander

Dobrih 100 kilometrov in skoraj 4900 višinskih metrov v največ petih dneh? Bi zmogli? Zdaj lahko to preverite na prvem pohodniškem dogodku Highlander Adventure, ki julija letos premierno prihaja v Slovenijo. Pot, na kateri boste morali vse nositi s seboj, organizator pa bo poskrbel za hrano in vodo, bo potekala po južnem robu Triglavskega narodnega parka in bo bodoče highlanderje peljala mimo ledeniških dolin, jezer in smaragdnih rek.

Slovenija bo julija letos gostila prvo pohodniško pripreditev Highlander Adventure, pod imenom I feel Slovenia Highlander Julian Alps. Dogodek, ki se bo odvijal od 10. do 14. julija, bo tako del največje svetovne verige pohodniških prireditev, ki vsako leto privabi ogromno število pohodnikov. Samo letos bo prireditev potekala v 14 državah Evrope, Bližnjega vzhoda in Afrike. Tudi v času epidemije zanimanje za pohodništvo ni upadlo. Še več, naraslo je in lanska sezona je pokazala, da v sredogorje in visokogorje radi zahajajo tako mladi kot stari. V okviru promocije zelenega in trajnostnega turizma, je pohodništvo ena najbolj zaželenih aktivnosti in hkrati eden glavnih turističnih produktov Slovenije.

icon-expand Posebno doživetje bodo zagotovo noči pod zvezdnatim nebom. FOTO: Highlander Adventure

Kaj prinaša prvi slovenski highlander? Vsi, ki se boste odločili za udeležbo, boste morali prehoditi 101 kilometer dolgo pot v petih (ali manj) dnevih. Če vam to uspe, boste postali pravi highlander. Pravila narekujejo, da morate vse, kar boste na tej poti potrebovali, nositi s seboj, spite na prostem, organizator dogodka pa bo poskrbel za tri dnevne obroke in dovolj vode na kontrolnih točkah. Pot bo vodila od Bohinja do Kobarida po neokrnjeni naravi, med potjo pa bodo lahko udeleženci spoznavali naravne lepote Julijskih Alp. Koncept prireditve temelji na spoštljivem odnosu do narave, prav tako spodbuja gibanje v naravi. Pot lahko prehodite sami ali v družbi prijateljev in družine. Vse skupaj bo namreč za izkušene zgolj še ena v nizu avantur, za tiste, ki se s pohodništvom še spoznavajo, pa izziv, ki ga bodo morali premagati. Izhodišče petdnevnega organiziranega pohoda bo v okolici Bohinjskega jezera. Po skupinskem startu udeleženci hodijo samostojno in vsak v svojem tempu po predvideni poti. Za upoštevanje poti prejmejo zemljevide, prav tako pa se bodo morali v petih dneh oglasiti na vseh petih kontrolnih točkah Udeleženci lahko prespijo v šotorih na priporočenih kontrolnih točkah, kjer jih organizator oskrbi z vodo in hrano. Morda ste do sedaj razmišljali, da bi vam lahko uspelo pot prehoditi tudi v zgolj dveh dneh, ampak ne gre zanemariti, da bo moral vsak od udeležencev premagati kar 4870 metrov višinske razlike. Pot se sicer v celoti izogne Triglavskemu narodnemu parku, podrobno pa je predstavljena na naslednji povezavi.

101 km dolga pot bo potekala po naslednji trasi: Bohinjska Bistrica–Ravenski rovti–Počivalo–Orožnova koča na planini za Liscem–Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti–Preval Čez Suho–Planina za Črno goro–Na Kalu–Kobla–Preval Vrh Bače–Preval Vrh Bače (razpotje)–Slatnik (razpotje)–Lajnar (razpotje)–Lajnar–Planina Ravan–Podlajnar

icon-expand Udeleženec mora vse stvari, ki jih potrebuje, ves čas nositi s sabo.

Število udeležencev omejeno Organizatorji pričakujejo približno 150 udeležencev. Izziv ni tekmovanje, zato časa ne merijo in ni bistveno kdaj se kdo oglasi na kontrolni točki. Kot opozarjajo v Športnem društvu Outdoor Adventures, ki je organizator dogodka, je ključno, da gre pri udeležencih za okoljsko zavedne ljudi, ki bodo dolžni upoštevati navodila organizatorja za ravnanje z odpadki in obnašanjem v naravi. Kot pravi organizator, bo z novo prireditvijo pohodništvo v Sloveniji dobilo turistični produkt za gosta, ki želi organizirane, zelene in aktivne počitnice.

icon-expand Bistvo dogodka ni tekmovalnost, pač pa dogodivščina, ki vas bo spremljala skozi življenje. Nekaj, kar vas ne bo zgolj utrudilo, pač pa navdušilo. FOTO: Dreamstime

Organizator dogodka bo pred prireditvijo organiziral testne pohode in tri spletne seminarje, ki bodo udeležence bolje pripravili na preizkušnjo in bodo koristni tudi za širše občinstvo. Prvi testni pohod je predviden 25. maja, in sicer 40 km dolg pohod po trasi teka Ribn'ca Trail z organizirano okrepčilno postajo in vodenjem. Vse se je začelo leta 2017 na Velebitu Prvi Highlander je bil organiziran leta 2017 na Hrvaškem. Idejo zanj je dal Igor Mlinarević, ki je na 100 km dolgo pot po Velebitu popeljal svoje prijatelje. Zadeva se je prijela in naslednje leto je po Velebitu organizirano popeljal 40 udeležencev, lansko leto pa že 250. Letos na hrvaškem uvajajo nov produkt, in sicer poleg klasičnega še krajšo prireditev – Highlander experience, ki prinaša 30 km velebitske preizkušnje v maksimalno 33 urah, s čimer ponujajo možnost aktivnega pohodniškega doživetja za tiste, ki imajo na voljo le konec tedna. Letos bodo prireditve poleg Slovenije in Hrvaške organizirane še v Črni gori, Srbiji, Bosni in Hercegovini, Severni Makedoniji, v Avstriji, Španiji, na Portugalskem, v Maroku, Grčiji, Egiptu in v Združenih arabskih emiratih ter Savdski Arabiji.