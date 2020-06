Osem ur bodo tekli za bolne otroke

Konec tedna bodo zopet na svoj račun prišli navdušenci teka. Na 12. Formaratonu v ljubljanskem parku Tivoli bodo tekli za dober namen, saj bo del sredstev, zbranih s prijavnino, tudi letos namenjen Ustanovi za pomoč otroku z rakom. Pravila in pogoji so zaradi koronskih ukrepov nekoliko drugačni, denimo prijava je mogoča zgolj v elektronski obliki, na trasi pa bo lahko na enkrat teklo 50 tekačev.

V petek, soboto in nedeljo se bodo za otroke, ki so zboleli za rakom, potili in kondicijsko preizkusili tekači. Timing Ljubljana, društvo za izvedbo športnih programov, skupaj z Juretom Koširjem letos že 12. leto zapored organizira dobrodelni družinski tek Formaraton, ki bo prva tekaška prireditev po ukinitvi epidemije. Vsako leto se v ljubljanskem parku zbere okoli 500 tekačev vseh starosti. Nekateri pretečejo en krog, ki je dolg dva kilometra, najboljši tečejo kar celih osem ur. Vsak sodelujoči lahko teče razdaljo, ki mu ustreza."Upam, da se bo zbralo več tekačev, ki bodo kilometre nabirali za dober namen. Tudi letos, kot vsa leta do zdaj, udeleženci lahko pretečejo ali prehodijo tudi samo en krog. 'Vsak kilometer šteje' je tudi tokrat naš slogan,"je izpostavil direktor Timinga Ljubljana Gojko Zalokar.

icon-expand Prireditveni prostor bo v parku Tivoli za bazenom centralnega kopališča Tivoli. Start in cilj teka bosta na istem mestu na travniku za bazenom Tivoli. FOTO: Arhiv Timinga

Dobrodelnost je vodilo zdaj že tradicionalnega teka Po besedah organizatorja je Formaraton postal tudi družinski tek, saj se ga udeleži veliko število družin z otroki. Prvo leto so zbrana sredstva s pomočjo sponzorjev darovali Rdečim noskom, drugo leto so podprli Sekcijo za Downov sindrom, tretje leto pa razveselili Zvezo prijateljev mladine, ki je socialno ogroženim otrokom omogočila zimske počitnice v Kranjski Gori. V zadnjih letih sodelujejo in so zbrana sredstva namenili Ustanovi za pomoč otroku z rakom. Letošnji Formaraton po navedbah organizatorja ne bo namenjen zbiranju rekordov, saj meni, da bo že to, da ga bodo izvedli v teh razmerah, poseben rekord. "Presežemo pa lahko vsaj en rekord, ki je tudi najpomembnejši, da zberemo več sredstev kot prejšnja leta za pomoč otrokom, ki to res potrebujejo," so prepričani na Timing Ljubljana.

icon-expand Vsako leto za dober namen teče okrog 500 tekačev. Letos bodo zbrana sredstva namenjena Ustanovi za pomoč otroku z rakom. FOTO: Arhiv Timinga

Obvezna predčasna prijava Zaradi posebnih pogojev, skladnih z navodili NIJZ, je obvezna prijava v elektronski obliki, in sicer prijaviti se je možno samo preko spletne strani www.timingljubljana.si. Glede na število prijav bo organizator pripravil startno listo in po posebnem protokolu določil urnik starta posameznega udeleženca. Startna lista s predvidenim začetkom bo objavljena na isti spletni strani, predprijava pa je možna še do jutri, 3. junija, do 12.00.

icon-expand Zaradi še vedno veljavnih ukrepih bo izvedba teka prilagojena tako, da bo zagotovljena varnost udeležencev, obljublja organizator. FOTO: Arhiv Timinga