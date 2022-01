Prvi poskus se je sicer končal predčasno in med brainstormingom ob čakanju na obdobje lepšega vremena sta se domislila ideje, da bi kot mentorja naslednjič s seboj popeljala mlajše člane. Pod okriljem Komisije za alpinizem Planinske zveze Slovenije (PZS) sta lani poleti organizirala dva pripravljalna tabora za mlade perspektivne alpiniste v okolici Civette in v dolini Orco v Italiji.

Kot je pred odhodom na pot pred tednom dni za PZS povedal Krajnc, je šlo za večplastno brušenje veščin, potrebnih za udeležbo na takšni odpravi. "Poleg plezalnih sposobnosti je bilo pomembno predvsem združevanje sociološke komponente in prilagajanje ekipni dinamiki, kar se je izkazalo za zanimiv izziv."

Sprva sta za naskok na patagonski granit izbrala devet članov, a jih je kar pet zaradi različnih razlogov udeležbo na odpravi odpovedalo. Na vprašanje, kakšni so cilji za letos, je Kranjc povedal, da z Lindičem – enako kot leta 2020 – na pot odhajata sproščena, z odprto glavo in brez fiksnih ciljev. "Imava nekaj zanimivih idej, ali bo katera izmed njih uresničljiva, bo pa jasno na mestu samem. Patagonija je za ideje, ki jih imava, preveč nepredvidljiva, da bi lahko že v naprej vedel točno, kaj boš plezal," je dejal.

Tudi mlajši člani alpinistične odprave po njegovih besedah na pot odhajajo z več idejami in se bodo o njihovi uresničitvi odločali na mestu samem. "Načeloma pa želijo ponoviti kakšno lepo klasiko in pridobiti čim več izkušenj za nadaljnjo alpinistično pot in samostojen obisk področja v prihodnje."

In kdo so? Krištof Frelih (AO PD Radovljica) se je z alpinizmom začel spoznavati leta 2016, izpit za alpinista je opravil leta 2019. Plezal je v Dolomitih, Cormayeurju, Jordaniji (2019) in Peruju (2021). Blaž Karner (AO PD Ljubljana Matica) se z alpinizmom ukvarja od leta 2016. Plezal je predvsem v slovenskih hribih, Dolomitih, Ecrinsu in Centralnih Alpah. Leta 2021 se je udeležil tudi odprave SMAR v Peruju. Gregor Šegel (AO PD Ljubljana Matica) je ultramaratonec, ki se od leta 2017 intenzivno ukvarja tudi z alpinizmom. Zanj je to druga odprava. Preteklo leto je preživel v Chamonixu, Dolomitih, Ailefroidu, Val di Mellu, Valle dell'Orcu in na enomesečni odpravi v maroškem Atlasu. Andraž Šparovec (AO PD Radovljica) pa je smučar (prostega sloga) in alpinist, ki je izkušnje nabiral tudi na letnih in zimskih taborih za perspektivne alpiniste (dvakrat Chamonix, Val di Mello, Dolomiti in Peca). Poleg plezanja doma in v Alpah je jeseni 2018 (Yosemite in okolica) in 2019 (pretežno Utah in Nevada) obiskal ZDA. Kljub vedno več plezanju ostaja zvest smučanju, kjer mu največji izziv in užitek predstavlja smučanje klasičnih strmih linij v Alpah v sodobnem hitrem slogu smučanja. Trenutno se izobražuje za gorskega vodnika, s čimer bo dopolnil znanje diplomanta FŠ, učitelja alpskega in prostega smučanja in vodnika kanjoninga. Njegov cilj bivanja v Patagoniji je čim bolje se seznaniti in prilagoditi načinu tamkajšnjega plezanja in ohraniti odprte oči za vzpone, dosegljive njegovim sposobnostim, so zapisali na PZS.

Odprava se domov vrača predvidoma 13. februarja.