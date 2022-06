Popolna postava do poletja – miti in resnice

Torej, če si želite shujšati in dobiti sanjsko postavo do poletja, si vzemite kakšno minutko časa in preberite ta prispevek. Zablestite s sanjsko postavo na plaži v polnem sijaju. Se že dobro bere? Nekaj sem se očitno le naučil tudi jaz od teh prodajalcev. No, jaz bom iskren. Mogoče boste res v top formi do poletja oziroma na plaži, vendar šele leta 2023.

Začnite počasi in postavite si neke realne cilje. Brez časovnih omejitev in pritiska. Začnite že danes, ne odlašajte! Da ne boste naslednje poletje že spet nezadovoljni in obupani. Namreč takšni posamezniki so potem še najboljše žrtve raznih šarlatanov, ki bodo z zavajajočimi oglasi ponudili instant rešitev. Ta vas bo v večini primerov pripeljala do izgube, a žal ne kilogramov, temveč denarja, morda celo zdravja.

Pa začnimo: nasveti, kako se lotiti projekta Popolna postava 2023

Vem, še enkrat. Čudno se vam zdi, kaj zdaj ta piše? Kakšno leto 2023, vsi oglašujejo za to poletje, ta se pa norca dela in piše za eno leto vnaprej. Kot vedno pravim, instant rešitev ni. Hujšanje pa je definitivno tek na dolge proge, ne pa šprint. Polagam vam na srce: z brezglavimi dietami, pretiranimi treningi in jemanjem raznih dopolnil boste naredili ogromno škodo. Kilogramov niste pridobili čez noč, zato tudi ni naravno, da jih čez noč izgubite.

Treba si je pripraviti načrt, neko strukturo in na koncu opazovati, kaj "gre skozi" pri vas oziroma kakšne so reakcije vašega organizma.

Boban, nehaj pametovati in mi raje napiši jedilnik. Seveda, napišem! Ampak samo svojega! Ker kar deluje zame, ni rečeno, da bo tudi zate. Torej, lahko to pride prav, lahko pa tudi ne. Ne obstaja neka unikatna rešitev. Tako nekako izgleda začetek dopisovanja oziroma posvetovanja z mano.

Kaj vam predlagam?

1. Svoji prehrani dodajte beljakovine.

2. Uživajte polnovredna živila.

3. Ne kupujte na zalogo sladkarij in prigrizkov.

4. Izogibajte se predelani hrani.

5. Omejite vnos dodanega sladkorja.

6. Voda, voda, voda.

7. Omejite vnos rafiniranih ogljikovih hidratov.

8. Izogibajte se tekočim kalorijam.

9. Jejte več sadja in zelenjave

10. Uporabite manjše krožnike, manjše porcije.

11. Jejte bolj počasi.

12. Poskrbite za dovolj spanja.

13. Uživajte več vlaknin

14. Planirajte in pripravite obroke vnaprej.

15. Pripravite si seznam dovoljenih živil, ki se ga držite, ko greste nakupovat hrano.

16. Osredotočite se na spremembo življenjskega sloga.

17. Ne mislite, da je dovolj le kardiovadba oziroma aeroben trening. Raje poprimite tudi za uteži in naredite kakšen trening za moč.

To so nekatere izmed vitalnih opornih točk. Torej, najprej se naučite pravilno prehranjevati ter poskrbite za nabor zdravih živil. Kasneje se izobrazite o makrohranilih (kaj so beljakovine, ogljikovi hidrati in maščobe) ter za kaj jih vaše telo potrebuje. Nato šele, če bo treba, začnite šteti kalorije. Ampak čeprav mnogi zagovarjajo štetje kalorij in trdijo, da je hujšanje preprosta matematika (moraš zaužiti manj kalorij kot jih porabiš), se s tem ne morem in ne želim strinjati. Pravzaprav me v to ne bo prepričal živ bog. Pomembno je, da dobite tisti občutek, koliko česa je dovolj in ne da nosite vsepovsod s seboj kalkulator ali, bognedaj, kuhinjsko tehtnico.

Prav tako ne more biti povsem vseeno, kakšne vire kalorij vnašate v organizem. Primer: nekdo ti izračuna, da če želiš shujšati, moraš zaužiti 2000 kalorij na dan. In ti potem vsakodnevno poješ, recimo, dva hamburgerja in pričakuješ rezultat? Torej, treba je zadostiti dnevnim potrebam telesa po mikrohranilh in makrohranilih v krogu teh 2000 kalorij. Vsekakor je pomembna kakovost živil, saj konec koncev želiš poleg mišic poskrbeti, da si vitalen, da se boljše počutiš, da si poln energije in ne samo navzven dobrega izgleda, navznoter pa "gniješ".

Kar se tiče diet in jedilnikov, veliko je takšnih, ki nas lahko pripeljejo do rezultata. Žal pa je veliko tudi takšnih, ki te pripeljejo do tega, da se ti zameri življenje, kaj šele hrana. Tukaj je treba najti nekaj, kar vam lahko ustreza na dolgi rok, nekaj, kar lahko prakticirate celo življenje. Saj veste, maraton in ne šprint!

Na hrano ni treba gledati kot na greh, po drugi strani pa tudi ne kot na nagrado. Torej, razvijte zdrav odnos do hrane in potem vas noben kos torte pice ali torte ne bo pokopal, pa tudi noben zdrav obrok prisil v odrekanje.

Pod črto

Zavedajte se, da ima večina od nas življenje, polno obveznosti, in da hrana ne bi smela biti neka dodatna skrb. Prav tako pa zasedenost ni izgovor, da se zatekate samo k hitri hrani in prigrizkom. Poskušajte najti neko rutino in vedite, da so le začetki vedno težki. Prav tako pa ne zahtevajte od sebe preveč. Niste profesionalni športnik ali nekdo, ki mora zaradi takšnih in drugačnih razlogov paziti na vnos vsakega grama hrane. V takšnem primeru se posvetujte s strokovnjakom.