Prehranske diete niso več v modi, pomembne so življenjske navade

Hrana je pogosto povezana s pozitivnimi občutki – ko se najemo, smo zadovoljni. Naše srce je takrat 'veselo', vendar bo 'srečno' še bolj, če bomo ohranjali zdrave prehranske navade. Hrana, ki dobro vpliva na srce, se namreč začne s prehranjevalnimi vzorci, so izpostavili strokovnjaki iz Ameriškega združenja za srce, ki so spisali Prehranske smernice za izboljšanje zdravja srca in ožilja 2021.

Prehranske smernice ne pomenijo, da bi se morali popolnoma odreči hitro pripravljeni hrani, ki jo ponujajo trgovine ali mnoge restavracije, ampak nas spodbujajo, da zdrave prehranjevalne navade postanejo naš življenjski slog, poroča CNN. Opredeljujejo 10 vzorcev prehranjevanja, zdravega za srce, ki vključujejo navodila za kombiniranje uravnotežene hrane z vadbo, denimo: večino hranilnih snovi zaužijte s hrano in ne s prehranskimi dodatki, jejte polnozrnate žitarice, zmanjšajte vnos soli, dodanega sladkorja in alkohola, uporabljajte netropska rastlinska olja, jejte čim manj predelane hrane. "Resnično je pomembno, da ljudje zdaj začnejo s spremembami, ki so dolgoročno, trajnostno naravnane," je po besedah CNN dejala Alice Lichtenstein, direktorica laboratorija za kardiovaskularno prehrano ameriške Univerze Tufts in vodja skupine, ki je spisala nove prehranske smernice pri Ameriškem združenju za srce.

icon-expand Uravnotežena prehrana je ključ do dolgoročnih zdravih prehranskih navad. FOTO: Dreamstime

Skupina je 10 prehranjevalnih vzorcev za zdravo srce med drugim sestavila na podlagi ocene obstoječe literature. Ob tem je smernice razširila, saj se zaveda, da je treba stremeti k trajnosti in upoštevati družbene izzive, ki so lahko ovire na poti do zdravega prehranjevanja. Ameriško združenje za srce je nazadnje objavilo priporočila s prehranskimi smernicami pred 15 leti, od takrat so se prehranjevalne navade spremenile, je po navedbah CNN pojasnila Lichtensteinova. Takrat je bila glavna izbira prehranjevanja Američanov: 'jesti zunaj' ali 'jesti zvečer'. Trend zadnjih let, ki ga je poslabšala pandemija, pa je 'priročna hrana', kot so dostava, paketi obrokov in že pripravljeni obroki. Naredite spremembe, ki niso zgolj modna muha Kot je izpostavila Lichtensteinova, je poudarek novih smernic narediti tisto, kar posamezniku ustreza, ne glede na prehranske omejitve ali kulturne prilagoditve, ki jih želi upoštevati. Lichtensteinova odvrača ljudi od drastičnih sprememb, ki temeljijo na modnih dietah. Namesto tega spodbuja k trajnim prizadevanjem vključitve zdravih navad v naša življenja, saj so dolgoročno bolj koristne. Lauri Wright, vodja oddelka za prehrano in dietetiko na Univerzi severne Floride in nacionalna predstavnica Akademije za prehrano in dietetiko, podpira to dolgoročno miselnost. Prehranska strokovnjakinja, ki sicer ni bila vključena v skupino Ameriškega združenja za srce, je po navedbah CNN poudarila, da je pomembno, da so ljudje osredotočeni na oblikovanje življenjskih navad, ne glede na njihovo starost in ozadje: "To je res pravi življenjski slog in res lahko sprejme vse vaše individualnosti."

icon-expand Privzgajajmo zdrave prehranjevalne navade že od malih nog. FOTO: Dreamstime

S prehranskimi spremembami začnimo postopoma Bolj celostna prehranska vzgoja od malih nog lahko privzgoji vseživljenjske zdrave prehranjevalne navade. Poudarek je na preprečevanju slabih prehranskih vzgibov in ne na kratkoročnih rešitvah, je dejala Lichtensteinova. Zdrava hrana je namreč postala bolj priročna, je spomnila. Zamrznjeno sadje in zelenjava, ki sta lahko cenejša od sveže, sta primerljivo hranljiva. Mlečni izdelki so na voljo z nizko vsebnostjo ali brez maščob. Aromatizirane gazirane pijače so lahko alternativa sladkim različicam gaziranih pijač. Teh sprememb je lahko veliko, zato jih je težko uvesti naenkrat. Zato je Lichtensteinova svetovala, da se jih lotimo postopoma. Za primer je navedla prigrizke, kot so denimo krekerji, in si jih radi privoščimo. Priporočila je, da preberemo etiketo na izdelku in raje izberemo polnozrnate. Ali pa damo prednost tistim z zmanjšano vsebnostjo maščob in sladkorja, če so na voljo. Ohranjanje teh navad namreč pomeni manjše prilagoditve in postopne spremembe, je prepričana: "Razmislite o svojem celotnem prehranjevalnem vzorcu, ne o posamezni hrani ali hranilih. Preprosto moramo izkoristiti tisto, česar se morda niti nismo zavedali, da obstaja."

icon-expand Ena od prehranskih smernic je, da zamenjamo živila iz bele za živila iz polnozrnate moke. FOTO: Dreamstime