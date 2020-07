Zelenjava med mladostniki bolj priljubljena, pitje sladkih pijač močno upadlo

Ugotovitve raziskave NIJZ med mladostniki kažejo, da se po letu 2010 nekoliko umirja trend naraščanja odstotka čezmerno hranjenih in debelih, vendar je ta v skupinah 13-letnih fantov in 15-letnih deklet še vedno neugoden. Zaskrbljujoče je tudi, da je na različnih shujševalnih dietah kar dobra petina deklet, skoraj polovica 15-letnih fantov pa pije energijske pijače.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so že petič zapored izvedli raziskavo Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji. Ugotovili so, da vsak dan med šolskim tednom zajtrkuje 40,6 odstotka mladostnikov. Še vedno pa mladostniki od vseh obrokov najpogosteje opuščajo prav zajtrk, kar se da pojasniti z dobro dostopnostjo do šolske malice. Bolj redno zajtrkujejo mlajši mladostniki (50,7 odstotka 11-letnikov) v primerjavi s starejšimi (35,3 odstotka 17-letnikov).

Raziskava poteka pod okriljem Svetovne zdravstvene organizacije, sofinancira pa jo Ministrstvo za zdravje.

"Kljub manjšemu upadu odstotka mladostnikov, ki so v letu 2018 med tednom redno zajtrkovali, je trend v opazovanem obdobju 2002–2018 še vedno pozitiven, zlasti pri dekletih in pri mlajših starostnih skupinah,"pojasnjuje Matej Gregorič iz NIJZ. "Največji napredek beležimo pri 11-letnih dekletih, kjer je ta odstotek narasel iz 39,9 odstotka v 2002 na kar 48,7 odstotka v 2018. Ta uspeh lahko vsaj delno pripišemo letos že jubilejni izvedbi projekta Tradicionalni slovenki zajtrk, ki v vrtcih in šolah uspešno spodbuja zajtrkovanje z živili slovenskega izvora. Če zajtrk v šoli ni priljubljen, pa je treba spodbujati zajtrkovanje doma, v okviru družine."

icon-expand Med šolskim tednom vsak dan zajtrkuje 40,6 odstotka mladostnikov. FOTO: Thinkstock

Ali ste vedeli, da pogosti in manjši dnevni obroki hrane, še zlasti pa zajtrk, izboljšajo umske sposobnosti, povečajo občutek sitosti in s tem zmanjša možnost prenajedanja, znižajo vsebnost maščob v krvi in ugodno vplivajo krvni sladkor ter zmanjšajo verjetnost pomanjkanja nekaterih pomembnih hranil v prehrani?

Prvič je zato raziskovalce zanimalo tudi, kako pogosto mladostniki obedujejo skupaj z družino. Skupni obroki so pomembni z vidika navade rednih obrokov, prenosa veščin ustvarjanja zdravih obrokov ter nenazadnje druženja. Podatki kažejo, da ima le tretjina mladostnikov (33,6 odstotka) vsak dan skupen obrok. S starostjo se odstotek mladostnikov znižuje, tako da je med 17-letniki le še vsak četrti (25,6 odstotka). Pomembne razlike so tudi po spolu, saj fantje v višjem odstotku kot dekleta vsak dan obedujejo z družino. Pitje sladkih pijač močno upadlo, a jih še vedno vsaj enkrat dnevno uživa približno sedmina Gregorič je povedal tudi, da se nadaljuje pozitivni trend zelo opaznega znižanega odstotka mladostnikov vseh starostnih skupin in obeh spolov, ki redno uživajo sladkane pijače, kar je zelo razveseljivo. Njihovo uživanje je bolj razširjeno med fanti in narašča s starostjo mladostnikov. Najvišji odstotek ugotavljajo pri 15-letnih fantih, med katerimi jih redno uživa še vedno skoraj petina (19,7 odstotka). Kljub temu, da uživanje sladkanih pijač strogo odsvetuje tudi Svetovna zdravstvena organizacija in da se v šolskem okolju spodbuja predvsem uživanje pitne vode, so te še vedno pretirano oglaševane in mladostnikom preveč dostopne. Predstavljajo glavni vir zaužitih prostih sladkorjev, ki so zdravju najbolj škodljiva oblika sladkorja. Njihovo uživanje bo zato močno omejeno tudi v prenovljenih prehranskih smernicah za vrtce in šole. Sem se ne bodo uvrščale le osvežilne sladke pijače, temveč tudi sadni sirupi, sadni sokovi, nektarji, vode z okusi ter vse tiste pijače, ki imajo namesto sladkorja dodana nehranilna sladila.

Ali ste vedeli, da pogosto uživanje sladkih pijač moti mehanizem uravnavanja sitosti, obremenjuje presnovo s hitrimi dvigi krvnega sladkorja, vpliva na povečan energijski vnos in slabšo prehransko vrednost zaužite hrane, pomembno povečuje tveganje za razvoj debelosti, sladkorne bolezni, kariesa in srčno-žilnih obolenj?

icon-expand V skupini 15-letnikov energijske pijače različno pogosto uživa skoraj vsak drugi mladostnik. FOTO: Dreamstime

"Drugič smo v raziskavi HBSC pridobili tudi podatke o uživanju energijskih pijač pri mladostnikih v Sloveniji. Odstotek mladostnikov, ki posegajo po energijskih pijačah, se je primerjano z letom 2014, zmanjšal. Različno pogosto jih pije več kot tretjina (34,4 odstotka), pri čemer je odstotek fantov pomembno višji kot odstotek deklet,"pa je pojasnila Urška Blaznik iz NIJZ. "Pitje narašča s starostjo, v skupini 15-letnikov energijske pijače različno pogosto uživa skoraj vsak drugi mladostnik (48,5 odstotka). Zlasti je sporno oglaševanje energijskih pijač, z zgodbami o uspehu na adrenalinskih športnih področjih, saj je ciljano usmerjeno prav k mladostnikom. Ti pitju energijskih pijač pogosto pridružijo tudi druga tvegana vedenja (npr. alkohol, tobak), kar je še posebej zaskrbljujoče."

Ali ste vedeli, da je kofein ena od najbolj pogosto zaužitih psihoaktivnih snovi, saj ga najdemo v kavi, pravem čaju, kakavu, ledenih čajih, kolah? Redno uživanje energijskih pijač, ki vsebujejo bistveno višje koncentracije kofeina v primerjavi s prej omenjenimi viri, pri mladostnikih škodljivo vpliva tudi na kakovost in dolžino spanja, kar lahko vodi v večje težave s spanjem v odrasli dobi.

Med mladostniki vedno bolj priljubljena zelenjava Pri mladostnikih vseh starostnih skupin in pri obeh spolih se povečuje redno uživanje zelenjave, kar je zelo spodbudno. Prav tako se povečuje redno uživanje sadja, predvsem pri mlajših mladostnikih obeh spolov, zaskrbljujoče pa je, da se je pri starejših mladostnicah ta odstotek znižal. Sicer pa malo več kot tretjina mladostnikov (39,8 odstotkov) vsak dan uživa sadje, prav tako malo več kot tretjina mladostnikov vsak dan uživa zelenjavo (35,9 odstotkov), pri čemer je tako uživanje sadja kot zelenjave pogostejše med dekleti. Uživanje sadja in zelenjave s starostjo mladostnikov upada. "Slovenija je pri uvedbi ukrepa EU Šolska shema v šolskem letu 2009/2010 temeljila na dobrih izkušnjah pilotnega projekta Jabolko v šoli. Glede na dobre izkušnje shem pri nas in v tujini bi bilo v prihodnje dobro razširiti ukrep na prav vse slovenske šole," je povedala Vida Fajdiga Turk iz NIJZ in dodala: "Pregled šolskih shem, ki v svojih programih spodbujajo uživanje zelenjave in sadja je pokazal, da se povečujeta tako znanje kot uživanje zelenjave in sadja med otroki in mladostniki, ki so vključeni v take programe. Še posebej ugoden učinek imajo take sheme na socialno-ekonomsko ranljivejše skupine otrok. Pri vključenosti šol v šolske sheme se opaža tudi zmanjšanje uživanja nezdrave hrane med učenci."

Ali ste vedeli, da je zdrava prehrana (bogata s sadjem in zelenjavo, kakovostnimi beljakovinami in polnozrnatimi izdelki) pomembna za zdravje, saj vsebujeta številne, za normalno rast in razvoj nujno potrebne snovi, ki obenem varujejo pred infekcijskimi obolenji in različnimi kroničnimi nenalezljivimi boleznimi v odrasli dobi. Sadje in zelenjave sta zaradi nizke energijske gostote koristna pri vzdrževanju telesne mase.

icon-expand Pri mladostnikih vseh starostnih skupin in pri obeh spolih se povečuje redno uživanje zelenjave. FOTO: Dreamstime

Naraščajoči trend odstotka čezmerno hranjenih in debelih mladostnikov se v nekaterih starostnih skupinah in z nekaterimi razlikami po spolu nekoliko umirja V skupino čezmerno hranjenih in debelih se je uvrstilo 18,6 odstotka mladostnikov. Odstotek čezmerno hranjenih in debelih je bil višji med fanti (22,6 odstotka) v primerjavi z dekleti (14,4 odstotka) ter med starejšimi mladostniki (21,7 odstotka 17-letnikov) v primerjavi z mlajšimi (15,7 odstotka 11-letnikov). V opazovanem obdobju 2002–2018 raziskovalci ugotavljajo naraščajoč trend čezmerno hranjenih in debelih mladostnikov skupaj, po spolu in med 13- in 15-letniki, kar kaže na zaskrbljujoč in resen javnozdravstveni problem, ki ga v Sloveniji zaznavamo že več desetletij. Kljub temu je razveseljivo nekolikšno umirjanje tega trenda po letu 2010, zlasti med 11- letniki obeh spolov. Podobno ugoden trend v zadnjih letih ugotavlja ljubljanska Fakulteta za šport iz podatkov športno-vzgojnega kartona šol, ki pa vzroke za neustrezno prehranjenost otrok in mladine pripisuje tudi njihovi slabi gibalni učinkovitosti.

Ali ste vedeli, da je debelost v otroštvu in mladosti povezana z večjo obolevnostjo in umrljivostjo pri odraslih? Čezmerna telesna teža in debelost sta vzrok za približno 80 % vseh primerov sladkorne bolezni tipa II, 35 % vseh ishemičnih bolezni srca in 55 % vseh primerov povišanega krvnega tlaka med odraslimi.

icon-expand Na dieti je petina deklet in nekaj več kot desetina fantov. FOTO: Thinkstock

Na dieti petina deklet in nekaj več kot desetina fantov "Na dieti, ali počno kaj drugega, da bi shujšali, je šestina (16,5 odstotkov) mladostnikov in sicer več deklet (21 odstotkov) kot fantov (12,3 odstotkov). Najvišji odstotek mladostnikov, ki so na dieti, je med 17-letniki. V letih 2002-2018 se zvišuje odstotek 13- letnikov, ki so na dieti, prav tako zvišanje ugotavljamo pri fantih v vseh starostnih skupinah," še pravi Fajdiga Turkova.

Ali ste vedeli, da veliko svetovnih kultur ceni obilnejše telo, v zahodnih razvitih državah pa je ideal zunanje podobe vitkost, vendar pa ravno v teh družbah prekomerna telesna teža in debelost naraščata. In prav v zahodnih državah je postal kult vitkega telesa pogoj uspešnosti. Močan pritisk, da je treba biti vitek, se kaže s strani staršev in prijateljev ter medijev in mode. Tudi z medicinskega vidika se opozarja na številne škodljive posledice prekomernega prehranjevanja, s čimer se do neke mere vrši pritisk na mladostnike.