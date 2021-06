Šesti pohod za sončni vzhod na Šmarni gori bo obarvan s poletnimi hiti

Vsako leto, ne glede na dan v tednu, je poletni solsticij, 21. junij, rezerviran za jutranjo rekreacijo zunaj okvirov – pohod na Šmarno goro.

"Ljudje z veseljem zgodaj vstanejo. Pridejo z vseh koncev in krajev Slovenije. Vsako leto za sopihanje na vrh in s tem uvedbo gibanja na svežem zraku v vsakdanje življenje, kar je glavni namen projekta, navdušimo nove obiskovalce. Letos se bo to zgodilo na ponedeljek. Na dan, ko se prav nič ne dogaja. No, spreminjamo tudi to prepričanje," je v vabilu na že šesti pohod Od vzhoda do vzhoda zapisala pobudnica projekta Betka Šuhel Mikolič.

Na začetku je 'odbita' ideja o množičnem pričakovanju sončnega vzhoda z živim orkestrom Šmarno goro zapolnila do zadnjega kotička. Vmes je projekt gostoval na mariborskem Pohorju in Sv. Ani nad Ribnico. V tem času so se ideji o jutranjem sopihanju na najdaljši dan v letu pridružili tudi na Boču in kranjskem Joštu. Tako kot za vse rekreativne športne dogodke je bilo lansko leto prelomno tudi za ta dogodek, a je pohod vseeno uspel. Med enim in drugim zaprtjem države so se ukrepi dovolj sprostili, da je bil projekt – z nekaj omejitvami – izvedljiv.

"Če ne bi bilo spodbudnega okolja, mesta Ljubljana in Gostilne Ledinek, torej zrelega in tvornega sogovornika, lani ne bi niti pomislila na iskanje rešitve za izvedbo pohoda. Pa tudi sicer bi slej ko prej prešel v zgodovino. Tako pa ta zagon ostaja. Najpomembnejši je. Letos smo ljudje že bolj sproščeni, ukrepi zaradi epidemije pa tudi," še pravi Betka.