Naj novoletne zaobljube ne vodijo v (zvezdniško) past: Oglaševala bi celo napitek s cianidom

Novo leto je za številne čas novoletnih zaobljub in po številnih raziskavah je med najpogostejšimi novoletnimi zaobljubami tista o izgubi nekaj kilogramov. A čeprav se število članov fitnes centrov po praznikih zelo zviša, večino vnema mine že po nekaj tednih. In nato se začne iskanje bližnjic do cilja.

Urejena, zdrava prehrana in redna vadba - čeprav gre za najbolj zanesljivo kombinacijo za dolgoročno izgubo teže, je namreč časovno zamudna, terja veliko duševnega in telesnega napora. In ker večini hitro zmanjka motivacije, je tukaj velika "industrija izgube teže", ki je bila leta 2018 globalno gledano "težka" 189 milijard dolarjev, po projekcijah, ki jih je objavil Business Wire, pa naj bi do leta 2024 letno obrnila že slabih 270 milijard dolarjev. Globalni trg pripomočkov za izgubo teže poganjajo "sodobne bolezni", kot so diabetes, huda debelost, visok holesterol, bolezni srca, ožilja ... A čeprav je vse več tistih, ki se zavedajo pomena zdravega telesa, veliko je tudi projektov, namenjenih ozaveščanju, tudi zaradi pritiska, ki ga epidemija debelosti pomeni za zdravstvene sisteme po svetu, številni v pestri ponudbi hrane in hitrem življenjskem ritmu težko ohranjajo postavo, kot bi si jo želeli. In tako, namesto da bi se redno odpravili v telovadnico in kuhinjo, med poplavo dvomljivih oglasov, še posebej na spletu, kjer so v tem smislu "prava zakladnica" predvsem družbena omrežja, iščejo sredstva, ki bi jim omogočila, da hitro izgubijo težo in imajo izklesano telo. Zanimivo je, da ne glede na to, kako razširjene so informacije o tem, da bližnjic do zdravja in izklesanega telesa ni, ljudje še vedno nasedajo oglasom o prehranskih dodatkih in različnih pripomočkih, ki bodo "čez noč stopili kilograme". Medtem ko se nekatere od družb, ki prodajajo sumljive izdelke za izgubo teže, ki v najboljšem primeru enostavno ne delujejo, v najslabšem pa lahko resno ogrozijo zdravje, zatekajo k oglaševanju s pomočjo "pred" in "po" fotografij, ki bolj kot dosežke izdelka odražajo učinkovitost fotošopa, spet druge skušajo ljudi v nakup prepričati z izmišljenimi zgodbami o tem, kako je njihov izdelek "osebi X" spremenil življenje, je eden najučinkovitejših prijemov za dobro prodajo - plačevanje (Instagram) zvezdnikov, ki nato določen izdelek oglašujejo in trdijo, da jim je spremenil življenje.

prekomerna telesna teža FOTO: iStock

Trdila, da je z napitkom izgubila kup kilogramov. V resnici ga ni niti poskusila, oglaševala pa bi celo pijačo s smrtonosnim cianidom Čeprav jim občinstvo zvesto sledi, je v resnici zvezdnikom in vplivnežem prav malo mar za oboževalce, dokler je v igri denar, opozarjajo poznavalci. Pa čeprav bi to lahko škodljivo vplivalo celo na njihovo zdravje. Zanimivega eksperimenta so se lotili pri BBC, kjer so tri britanske vplivneže družbenih omrežij,med njimi znano zvezdnico resničnostnih šovov Lauren Goodger, povabili na sestanek, kjer bi govorili o promociji novega napitka - seveda v zameno za denar. V resnici so snemali dokumentarec o tem, kaj vse so zvezdniki in vplivneži pripravljeni nekritično oglaševati za denar. Pijača, ki naj bi jo "oglaševali", je imela precej zgovorno ime - Cyanora, ena glavnih sestavin pa bi bila cianovodikova kislina - smrtonosna kemikalija, ki so jo med drugim nacisti uporabljali v plinskih celicah. Vplivnežem, ki imajo skupaj skoraj milijon in pol sledilcev, so na sestanku povedali, da pijača še ni v proizvodnji in da je še ne morejo poskusiti. Lahko pa jo že oglašujejo. Ne le, da vplivneži niso razvozlali, da gre za smrtonosni napitek. Goodgerjeva se je strinjala s promocijo in ob tem še razkrila, da "ni nikoli niti poskusila napitka Skinny Coffee", ki ga je pred tem oglaševala kot "čudežno sredstvo, s katerim je shujšala". In dodala, da prijeteljem, ko jo vprašajo, ali katero od sredstev, ki jih oglašuje, res deluje, odvrne: "Pa saj veš, kakšen je ta posel." Osramočeni vplivneži so nato hitro objavili svoje izjave, trdili so, da "nikoli ne bi oglaševali nepreverjenih izdelkov", sporne izjave pa da so bile izrečene "prenagljeno in v duhu avdicije".

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

"Zvezdniški oglasi so škodljivi" Prav nič navdušenimi nad oglasno dejavnostjo prepoznavnih obrazov medtem niso zdravniki. Profesor Stephen Powis je že pred časom opozoril, da oglasi, ki "prodajajo" čudežne tablete, čaje in podobne izdelke" - škodljivo vplivajo na mentalno in telesno zdravje ljudi, zvezdniki pa bi se morali tega zavedati in ravnati odgovorno. A tega ne počnejo, zato je ljudi opomnil na staro modrost: "Če je videti preveč dobro, potem zagotovo gre za prevaro." "Zvezdniki izkoriščajo svoj status, dejstvo, da se ljudje po njih zgledujejo,"je opozoril in družbena omrežja ter lastnike drugih platform okrcal, da v imenu dobička promovirajo izdelke, ki lahko škodujejo zdravju ljudi, za sporočila takšnih oglasov pa so še posebej dovzetni mladi. Raziskava National Citizens Serviceje v Veliki Britaniji pokazala, da je za eno od štirih mladih "zunanji videz najpomembnejša stvar". In medtem ko želijo dekleta imeti manj kilogramov, fantje želijo več mišic. Toksični vpliv zvezdnikov je tako učinkovit, ker ljudje raje kot "sterilnim splošnim oglasom" verjamejo svojim idolom in so do njih veliko manj kritični kot do velikih družb, ki oglašujejo svoje izdelke, opozarjajo strokovnjaki. "Nehajte!" To pa ne le vplivnežem, ampak tudi velikim zvezdnikom sporočajo britanski dietetiki, ki so pod drobnogled vzeli nekatere najbolj razvpite zvezdniške oglase v letu 2019. Med drugim jih je razjezil oglasKim Kardashian West, ki je 126 milijonom sledilcem "priporočala" lizike za zmanjšanje apetita. Kasneje je oglas zbrisala. Na seznamu sta se znašli še Beyoncé in Chrissy Teigen. Britansko združenje dietetikov je ob tem izpostavilo, da pot do zdravja in lepega telesa traja precej dlje kot nekaj dni in tednov, kot obljubljajo (zvezdniški) oglasi. Beyoncé je na primer promovirala "22-dnevno vegansko dieto". Sodba strokovnjakov - ne deluje, lahko je škodljiva in precej verjetno je, da vam ne bo prinesla manj, ampak več kilogramov. Kot so poudarili, je sicer lahko telesu prijazna, ker predvideva, da se posameznik odpove procesirani, hitri hrani, a sama po sebi ne more nadomestiti urejenega, uravnoteženega prehranjevalnega režima. Prav tako strokovnjaki opozarjajo, da gre v tem primeru za dieto, ki terja več časa, kot si ga lahko mnogi vzamejo za pripravo hrane. Zvezdica, ki ima svojega kuharja, s tem seveda ni imela težav.

novoletne zaobljube FOTO: Thinkstock