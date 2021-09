Strokovnjaki: Ljudje so lahko 'debeli, a fit'

Ko gre za zdravje in zmanjšanje tveganja za zgodnjo smrt, je več telesne dejavnosti in izboljšanje telesne pripravljenosti učinkovitejše od izgube kilogramov, so po poročanju Sky Newsa prepričani raziskovalci, ki so združili več raziskav na to temo.

Profesor Glenn Gaesser z univerze v Arizoni in izredna profesorica Siddhartha Angadi z univerze v Virginiji sta v reviji iScience zapisala, da bi pristop, neobremenjen s težo, pomagal pri soočanju z zdravstvenimi težavami, ki jih povzroča debelost, pa tudi pri tveganjih, ki nastanejo ob t. i. jo jo efektu.

"Želimo si, da bi vsi vedeli, da so tudi debeli ljudje lahko fit in da zdrava in fit telesa obstajajo v vseh velikostih in oblikah. Zavedamo se, da je v kulturi, obsedeni s težo, pristop, ki ni osredotočen na hujšanje, težko doumljiv. Nismo proti hujšanju, mislimo le, da to ne bi smelo biti primarno merilo za presojo uspešnosti pristopa za spremembo v življenjskem slogu," sta pojasnila.