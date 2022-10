Štajerska prestolnica je bila v petek tekaško obarvana - na znanih stopnicah na Kalvarijo se je že trinajstič v okviru projekta Zdrave zabave do vrha podalo 250 odraslih in 100 otrok. Premagati so morali 454 stopnic, otroci nekoliko manj. Čeprav so na koncu razglasili zmagovalca - z naslovom se je znova okitil lanskoletni prvak - pa je po načelu organizatorja zmagovalec vsak, ki se udeleži nočnega teka.