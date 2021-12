Tudi temne čokolade vsebujejo veliko sladkorja in nasičenih maščob

Po podatkih Zveze potrošnikov Slovenije (ZPS) so glede na nedavno spletno anketo Potrošnikovega zooma temne čokolade nekoliko bolj priljubljene od mlečnih, marsikdo pa kupuje obe vrsti izdelkov. Na ocenjevanju Mednarodnega instituta za potrošniške raziskave (Mipor) so primerjali po štiri čokolade s 70, 72 in 74 odstotki kakavovih delov ter tri s 75 odstotki kakavovih delov.

Kot pravijo v zbornici, marsikdo zmotno misli, da so temne čokolade bolj zdrave, saj naj bi vsebovale manj sladkorja od mlečnih čokolad. Pri večini ocenjevanih izdelkov pa so ugotovili visoko vrednost sladkorja, ki se giblje med 22 in 29 gramov na 100 gramov, in visoko vsebnost nasičenih maščob, ki se gibljejo med 24 in 29 grami na 100 gramov izdelka. Ugotavljajo, da je prav zaradi tega večina temnih čokolad za oceno prehranskega profila dobila oceno nezadovoljivo.

Kar 11 od 15 čokolad je vsebovalo vsaj en aditiv, na ZPS pa priporočajo izbiro temne čokolade brez dodanih arom in sladil. Devet čokolad vsebuje eno izmed trajnostnih oznak, s katerimi dokazujejo, da izhajajo iz pravične trgovine s kakavom ali ekološke pridelave, pri embalaži pa ima večina prostor za izboljšave, še dodajajo.