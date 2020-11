'Pustimo, da gredo ljudje v hribe. Sprehodi žal niso dovolj'

Prav zaradi tega Cevc meni, da ljudje morajo imeti možnost, da gredo v naravo. To pa bi bilo onemogočeno, če bi se gibanje omejilo na en kilometer, kot je predlagala strokovna skupina za covid-19 na ministrstvu za zdravje. Takšen ukrep sicer ni bil sprejet, a bi po mnenju Cevca, omejil predvsem gibanje prebivalcev v središčih mest in tistih, ki živijo v blokovskih naseljih.

Otrokom in odraslim je treba omogočiti primeren ter zadosten način gibanja, zgolj počasen sprehod ali odhod do trgovine, ni dovolj, opozarjajo v Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije. Gibanje naj bo del našega vsakdana, še posebej koristno je gibanje v naravi. Večina Slovencev ima namreč majhna stanovanja z razporeditvijo, ki ne omogočajo aktivne vadbe na domu. "Doma je mogoče izvajati statične vaje. Pri dinamičnih vajah pa se lahko hitro zaletiš v omaro ali v mizo," je poudaril predsednik društva Matija Cevc . Prav tako vadba v stanovanjih pogosto ni primerna za starejše, ki so zanjo pogosto preveč okorni.

Poleg aerobnih vaj, pa ne smemo pozabiti na krepilne vaje. Te naj postanejo tudi rutina vsakega jutra in večera, otroci pa naj te vaje izvajajo tudi med premori pri učenju, svetuje Starc. "Potrebna je torej dobra organizacija družinskega življenja, pri čemer je še posebej pomembno, da starši omejijo čas, ki ga otroci preživijo pred ekrani, saj je digitalna tehnologija v primeru zaprtja šol že del učenja, dodatna zabava z ekrani pa otrokom ne bo koristila, temveč bo prinesla še večje utrujanje centralnega živčnega sistema in poslabšala duševno stanje otrok, ki je zaradi pomanjkanja socialnih stikov z vrstniki že tako na preizkušnji," opozarja.

"Meritve, ki so bile na slovenskih osnovnih šolah izvedene v septembru, so pokazale še na večji upad gibalne učinkovitosti otrok, k čemer je pripomoglo sedenje in premalo gibanja mnogih otrok med poletnimi počitnicami. V času, ko otroci nimajo športne vzgoje na šoli in ko se ne morejo udeleževati športne vadbe v društvih, je breme organizacije dejavnega prostega časa padlo na družine. Nasvet staršem je, da otrokom vsak dan omogočijo vsaj eno uro gibanja na prostem, ki naj presega intenzivnost hoje, saj za normalen razvoj otrok hoja ni dovolj velik impulz. Če se odpravijo na pohod z otroki, naj to ne bo zgolj sprehod, temveč po možnosti hoja navkreber, če v bližini ni vzpetin pa najmanj hitra hoja, med katero lahko vključimo različne krepilne vaje poskokov, krajših tekov in podobno. Če starši zmorejo, naj z otroki tečejo," pravi profesor na ljubljanski fakulteti za šport Gregor Starc .

Pomanjkanje gibanja ima lahko namreč številne posledice tako na naše fizično kot psihično zdravje. Zaradi epidemije covida-19 je tudi telesna aktivnost otrok in mladine pred velikim preizkusom. Meritve telesnega in gibalnega razvoja otrok po razglasitvi konca epidemije junija so namreč pokazale, da se je položaj med poletnimi počitnicami še poslabšal.

Zaradi pomanjkanja gibanja med 'prvim valom' epidemije več poškodb pri srčno-žilnih bolnikih

Zmanjševanje vadbe zaradi ukrepov proti širjenju covid-19 pušča številne posledice, opažajo tudi v Koronarnem klubu Ljubljana. Pri njih z izvajanjem redne rehabilitacijske vadbe za srčno-žilne bolnike preprečujejo predvsem ponovne zaplete.

V času prve razglasitve epidemije jih je presenetilo število fizičnih poškodb. Od 375 srčno-žilnih bolnikov so zabeležili kar 11 zlomov in poškodb zaradi padcev. To pripisujejo pomanjkanju živčno-mišične koordinacije in interakcij, ki jih sicer vzpostavljajo pri rehabilitaciji. V minulih letih so sicer zabeležili eno ali dve poškodbi na leto. V tem obdobju je moralo osem bolnikov zaradi oslabelosti prekiniti rehabilitacijo in se preseliti v dom za starejše.

Podatek jih je spodbudil, da so se potrudili vzpostaviti pogoje, ki omogočajo neprekinjen proces telesne vadbe. Dobrobiti psihofizioloških interakcij, ki se ustvarjajo pri gibanju v naravi so gradniki zdravega in ustvarjalnega življenja ter pomembno vplivajo na preprečevanje dodatnih zapletov srčno-žilnih bolezni. Pomembno sporočilo je, da si že v mladosti postavljamo temelje za kakovostno starost, pravijo.

Pozvala je k zagotavljanju kontinuiranosti vadbe."Pomanjkanje živčno-mišičnih interakcij, ki jih pri gibanju v naravi doživlja posameznik, ima dolgotrajne posledice. Rezultati pa so lahko za vse, tako za mlade kot bolnike, usodne," je poudarila predsednica Koronarnega kluba Petra Simpson Grom. "Ko pri srčno-žilnih bolnikih ohranjamo sposobnost za vadbo, prihranimo skrbi in finance tako bolniku, družini kot državi," je še dodala.

Koliko gibanja potrebujemo?

"Zdravje ni le to, da nismo bolni, ampak tudi to, da smo v primerni telesni kondiciji, uživamo zdravo prehrano in zadostimo potrebo po mentalnem zdravju," je za STA povedal kineziolog Uroš Kožar. Kot poudarja, je pomembno, da tudi v epidemiji zadostimo minimalnim standardom telesne aktivnosti. To po standardih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) in Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) za odrasle pomeni vsaj 150 minut, še bolje pa okoli 300 minut tedenske telesne aktivnosti, kar je od pol ure do eno uro petkrat na teden.

Toda, tudi Kožar opozarja, da v zmerno telesno aktivnost ne šteje počasen sprehod ali odhod v trgovino, pač pa to pomeni, da se moramo malo zadihati, prepotiti, da dobimo rdečico v obraz.

Pomembno je, da z vidika vzdržljivosti poskrbimo za aerobni sistem, še zlasti za starejše pa so pomembne tudi vaje za moč, je povedal Kožar. Spomnil je, da se zadnje čase veliko pozornosti daje izboljšanju imunskega sistema, a brez telesne aktivnosti, zdrave prehrane in zadostitve mentalnemu zdravju tudi imunski sistem z raznimi dodatki ne bo na potrebnem nivoju.

Delo od doma naj ne bo le sedenje za neudobnim stolom

V času epidemije veliko ljudi dela od doma, kjer delovni pogoji niso prilagojeni. "Standardi domače pisarne so gotovo v večini primerov nižji kot v pisarnah, kjer običajno delamo,"ugotavlja Kožar. Po njegovih besedah se veliko ljudi srečuje z bolečinami, ki jih povzročajo sedenje in neprimerni položaji pri delu od doma. Tako svetuje, da tudi v domači pisarni poskušamo čim večkrat med delavnikom zamenjati položaj. Torej nekaj časa sedimo, če je možnost, morda nekaj minut stoje delamo s kuhinjskega pulta, med telefonskim klicem vstanemo in se sprehodimo po stanovanju, je naštel.