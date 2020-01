Zdrav način življenja podaljša življenje brez bolezni

Vodilni raziskovalec Frank Hu s harvardske šole za javno zdravje v Bostonu je povedal, da raziskava daje "pozitivno sporočilo javnosti". "Ne pridobijo zgolj več let življenja, ampak več zdravih let, ki so posledica zdravega načina življenja."

Kaj je zdrav način življenja?

Strokovnjaki so udeležence raziskave, ko so bili stari 50 let, vprašali, ali zadostijo vsaj štirim od petih spodnjih kriterijev:

- niso nikoli kadili

- imajo zdravo, uravnoteženo prehrano

- vsak dan 30 minut zmerno ali aktivno telovadijo

- imajo indeks telesne mase med 18,5 in 24,9

- na dan ne popijejo več kot majhen kozarček vina (ženske) ali vrček piva (moški).

Ženske, ki so zadostile štirim od petih pogojev, so v povprečju živele dodatnih 34 let brez rakavih obolenj, kardiovaskularnih bolezni (kot so srčni zastoj in kap) in sladkorne bolezni tipa dve, kar je več kot deset let dlje od tistih, ki tem kriterijem niso zadostile.

Za zdrave moške je to pomenilo 31 let brez bolezni in več kot sedem dodatnih let, kot so jih lahko pričakovali nezdravi moški.