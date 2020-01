'Želim si biti še bolj mišičasta, ker mi je to preprosto všeč'

Ljubiteljsko ukvarjanje s fitnesom je namreč s časoma postajalo vse bolj resno. Bodibilding jo je očarala zato, ker lahko s tovrstno vadbo človek sam vpliva na svoje telo."Z vsem. S treningi, hrano in samonadzorom. Najbrž sem že po naravi taka oseba, da mi red, disciplina in rednost, ki so del tega šport, ne predstavljajo nobenega problema," je razložila sogovornica, od kod tako navdušenje nad tem športom.

Vesna Žlogar je že od mladih nog predana športu. V mladosti je trenirala gimnastiko in atletiko – skok v višino. V poznih najstniških letih so jo začele pestiti zdravstvene težave – poškodba hrbtenice, kolen, bolečine v nekaterih kosteh – zaradi katerih se je težje gibala. Na stran je morala dati aerobiko, body pump, trampolin, kolesarjenje, pohodništvo in borilne veščine. A ta korak je bil njena vstopnica v fitnes telovadnice. "Fitnes krepi mišice, ki pomagajo okostju," je pojasnila Žlogarjeva, kako si je odprla vrata v svet bodibildinga.

Žlogarjevo je pri bodibildingu navdušilo predvsem to, kako lahko z redno vadbo, prehrano in disciplino izklešeš svoje telo.

In znova zagnati celotno kolesje bodibildinga ni bilo vedno lahko. Potrebovala je trdno voljo in vložiti je morala mnogo več truda, kot če bi bila mlada, če je želela doseči enako raven kot pred prekinitvijo. "Pri 20 letih si poln energije, hitro se regeneriraš, želje in cilji so vedno veliki, zato je lažje začeti znova. Z leti tudi dobro pretehtaš pluse in minuse, kaj ti vrnitev lahko prinese. A konec koncev je ljubezen do določenega športa in samega sebe tista največja motivacija," meni Žlogarjeva.

Kmalu zatem je tekmovanja za nekaj časa opustila, saj je njen oče hudo zbolel in mu je želela stati ob strani. Poleg tega so se tudi njej nakopičile zdravstvene težave. "Treninge sem nekajkrat prekinila tudi zaradi operativnih posegov ali pa samo zaradi regeneracije, a nikoli več kot za šest mesecev,"je povedala Izolanka. V tem obdobju se je bolj posvetila družini, prijateljem in delu, seveda pa ob tem ni pozabila nase. Ni nehala skrbeti za svoje telo, hodila je na razne terapije in masaže.

Tekmovati je začela pozno, čeprav je o tekmovanju sanjala že veliko prej. Športu se ni povsem posvetila zato, ker ni želela, da bi njen sin pogrešal mamo. "Otrok je bil moja prioriteta, kasneje sem prišla na vrsto jaz," je dejala sogovornica. Prvič je tako na tekmovalni oder stopila pred 10 leti, čez dve leti, ko je bila stara 46, pa je na svetovnem prvenstvu v bodibildingu in fitnesu zablestela kot svetovna prvakinja v kategoriji Miss Fitness nad 40 let.

Izolanka je trenutno v fazi 'čiščenja', saj bi rada zmanjšala telesno maščobo. "Ni je sicer veliko, pa vendarle,"je dejala. Zato nas je zanimalo, kakšna je njena prehrana v obdobju boja proti maščobam."Za zajtrk si privoščim biskvitno omleto z beljaki, jajci, ovsenimi kosmiči, proteini, cimetom in jabolkom. Za malico je sadje. Za kosilo belo ali rdeče meso in zelenjava. Za popoldansko malico je zopet sadje ali jajce, za večerja belo meso in zelenjava," je opisala jedilnik in dodala, da ko mora malo shujšati, raje omeji ogljikove hidrate kot maščobe.

A kot nam je pojasnila, 'pravih' kilogramov ni najbolj enostavno pridobiti, saj se maščob v primerjavi z mišicami lahko v telesu hitro nabere preveč. Zdaj tehta 64 kilogramov, a je imela enako težo tudi na zadnjem tekmovanju. "V teži ni nobene razlike, a če primerjam slike, se vidi, da imam na sliki s tekme več mišic in manj maščobe na telesu. Nekatere ženske želijo večjo zadnjico, nekatere bolj suhe noge, nekdo večjo roko … jaz pa si želim biti bolj mišičasta, preprosto mi je to všeč in se dobro počutim v svoji koži," je zatrdila Žlogarjeva. Če bi torej pridobila želene kilograme in tako tehtala slabih 80 kilogramov, bi 'pridelala' tudi maščobo, in ne zgolj mišic. Kot je pojasnila, bi morala sproti odpravljati pridobljeno maščobo, da bi ji na koncu ostalo dva kilograma mišic, kar pa ni niti hiter niti enostaven proces.

Zadnja tekma, ki se jo je Izolanka udeležila, je bila novembra 2018 Olympia amateur v Italiji. Tekmovala je v kategorijah ženski physique in bodibilding ter v žep pospravila dve tretji mesti."Oh, da, želja po odru ostaja,"ne popušča sogovornica, ki bi rada pridobila od 10 do 15 kilogramov. Če ji bo dopuščalo zdravje in ji bo uspelo priti v formo, ne vidi razloga, da ne bi zopet tekmovala.

Njen recept za ohranjanje forme pa je vzpostavitev ravnotežja med vnosom in porabo hrane. "Jem praktično vse: proteine (meso, ribe, jajca, stročnice), ogljikove hidrate (riž, krompir, ovsene kosmiče, sadje), zelenjavo in seveda tudi maščobe (olivno in bučno olje, oreščke, avokado)," je pojasnila.

Čeprav je sogovornica dosledna pri prehranjevanju, pa priznava, da je sladkosnedna. Obožuje sladoled in si ga tudi privošči, kot tudi hamburger in pico. "Ko pa se odločim telo spraviti v boljšo formo, je sladoled na sporedu vsak drugi teden. Med pripravami na tekmo se prehranjevalnega režima držim strogo in si ga sproti prilagajam glede na formo in napredek," je razložila.

Izolanka aktivna na več področjih

Dela kot osebna trenerka in vodi skupinske vadbe. "Oblikujemo nove skupine s posebnimi vadbami, tako za moške kot za ženske nad 40, ki niso bile nikoli aktivne. Poleg tega imam skupino otrok s prekomerno telesno težo. Trenutno pa pripravljam tudi dekle na tekmo," je zadovoljna, da lahko širi svoje znanje.

Ob tem je izpostavila, da je veliko pridobila, ko so jo z zavoda za zaposlovanje napotili v zavod Papilot, kjer se je udeležila programa zaposlitvene in poklicne rehabilitacije. Cilj programa je izenačitev možnosti zaposlovanja invalidov: usposobiti invalida za ustrezno delo, da se zaposli, zaposlitev zadrži in v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero. Žlogarjeva ima namreč status invalida tretje kategorije. "Osebje, ki dela tam, opravlja delo s srcem in so rojeni za to delo," jih je pohvalila. Zaradi njih je namreč spoznala Suzano Kohek, ki vodi enega od fitnesov, aerobika centrov v Kopru, in od takrat sodelujeta.

Za konec nas je zanimalo, ali je bila zaradi svojega mišičastega videza kdaj tarča opazk? Vedno se je našel kdo, ki je imel kaj pripomniti, je strnila:"Ko sem komaj začela, so se me zlobni komentarji dotaknili, toda z leti sem se utrdila. Menim, da negativne komentarje delijo samo ljudje z nizko samopodobo ali prazni ljudje. Največkrat sem jih deležna od moških, ženske se vzdržijo in se samo zmrdujejo."