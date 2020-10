Nekateri fitnes centri v rdečih regijah še vedno vabijo stranke

Potem ko so v veljavo stopili strožji ukrepi za zamejevanje širjenja okužb z novim koronavirusom in so lastniki fitnesov in zaprtih športnih objektov v rdečih statističnih regijah s težkim srcem zaprli svoja vrata, tisti v oranžnih pa so svoje delovanje omejili na eno stranko na 20 kvadratnih metrov, je tudi na tem področju zavladala zmeda. Nekateri fitnesi v rdečih regijah namreč še vedno poslujejo. Razlog je v zapisu vladnega odloka, ki si ga vsak lahko tolmači po svoje.

"Za regije, kjer število na novo okuženih v zadnjih 14 dneh presega 140 na 100.000 prebivalcev, veljajo naslednje omejitve oziroma prepovedi: ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe je prepovedano". Tako piše v 1. točki 3. a člena odloka o spremembah in dopolnitvi Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji. Po objavi odloka v Uradnem listu je krovna organizacija, Fitnes zveza Slovenija (FZS), vse fitnes centre po državi in javnost v četrtek obvestila, da tisti v rdečih regijah od 16. 10. 2020 ne morejo delovati. "V kolikor je vaš fitnes ali rekreacijski center v okolju, kjer je oz. bo ugotovljeno, da je na novo okuženih v zadnjih 14 dneh več kot 140 na 100.000 prebivalcev (rdeča cona), potem je do izboljšanja epidemiološke slike v vaši regiji prepovedano ponujanje storitev neposredno potrošnikom v fitnes centrih in zaprtih športnih objektih." /.../ v primeru t. i. rdeče cone v vašem okolju za vas velja prepoved izvajanja storitev od sobote, 16. 10. 2020 naprej," so še sporočili in dodali, da bo NIJZ aktualne podatke objavljal vsakih sedem dni. FZS: Večina fitnesov je ukrep spoštovala Kot nam je povedala predsednica FZS Nataša Teran, je po njihovih informacijah večina fitnes centrov v rdečem to navodilo upoštevala in zaprla svoja vrata v "želji, da in upanju, da se stvari čim prej stabilizirajo". " Bojijo se namreč, da bi zaradi tega, ker bi nudili svoje storitve, dobili še dodatne kazni,je dejala in opozorila, da so pristojni fitnes centre v enem letu že drugič zaprli v višji sezoni, torej takrat, ko ustvarjajo prihranke za manj obiskane mesece.

Zmeda v zapisu: nekateri fitnes centri trdijo, da prepoved velja samo za skupinske vadbe Tega, kar je zapisano v vladnem odloku, pa si vsi očitno ne tolmačijo na enak način in še naprej poslujejo. Tako na primer XBody Slovenija v Ljubljani strankam sporoča, da so individualni treningi dovoljeni, eden tistih, ki ima še vedno odprta vrata, kljub temu, da se nahaja v rdeči coni, je tudi fitnes center Mega center v Kranju. Njihov argument pa: v odloku piše, da prepoved v rdečih conah velja samo za skupinske vadbe. "Kaj se prepoveduje? Ponujanje storitev neposredno potrošnikom. Kje se prepoveduje? V fitnes centrih in zaprtih športnih objektih. Katere storitve se prepovedujejo? Športno rekreativne dejavnosti na področju skupinske vadbe," pojasnjujejo na spletni strani. Odgovorijo tudi na vprašanje, kaj so skupinske vadbe in kaj ne. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je skupinsko vadbo v pojasnilih ob sprejetih ukrepih, izdanih dne 16.10.2020, definiralo kot skupno vadbo dveh ali več oseb, ki sočasno izvajajo športno gibalno dejavnost (kot na primer vadba aerobike, vadba pilatesa, vadbe v moštvenih športih, športi v dvojicah, vadba skvoša oz. druga vadba, pri kateri se zaradi intenzivne fizične aktivnosti, hitrega gibanja in pospešenega dihanja sprošča večja količina kapljic iz ust in pri kateri je zaradi nezadostne fizične razdalje tveganje za prenos okužbe v zaprtih prostorih večje). Skupinska vadba pa ni izvedba športno rekreativne dejavnosti, ki se izvaja v individualni obliki (posamično) ter kadar je možno zagotoviti zadostno varnostno razdaljo (tenis, badminton, namizni tenis) ob upoštevanju splošnih omejitev in priporočil."Skupinska vadba tako ni individualna vadba v fitnesu vsakega posameznika. Skupinska vadba tudi ni vadba pod nadzorom osebnega trenerja, če gre za trening 1:1. Badminton je dovoljeno igrati samo 1:1. Izjema pri tem so verjetno družinski člani," še pišejo in vabijo svoje stranke, naj jih obiščejo. Rdeče regije imajo po njihovem mnenju lahko odprte fitnes centre z naslednjimi omejitvami: brez izvajanja skupinskih vadb in drugih organiziranih vadb v fitnesih ali dvoranah, s številom ena oseba na minimalno 20 kvadratnih metrov in brez (običajnih) gostinskih storitev na recepciji, z obvezno masko, razen če se ne zagotavlja razdalja med vadečimi tri metre ter z upoštevanjem vseh drugih priporočil NIJZ.

Ministrstvo pojasnjuje: V fitnes centrih je ponujanje storitev izvajanja športno rekreativnih dejavnosti v celoti prepovedana Teranova pravi, da so o poslovanju fitnesa v Kranju obveščeni in so v zvezi s tem vlado že zaprosili za avtentično razlago trenutno aktualnega odloka, ki bi stvari precej olajšala."Naš mail je bil posredovan po pogovorih z različnimi pravnimi službami. Načeloma je večinsko mnenje to, kar smo poslali. Je pa res, da je ena pravna služba povezana z Mega centrom, ki trdi drugače, torej, da te storitve lahko ostanejo odprte." Z vprašanji, kaj je torej prav in kaj narobe, in ali je poslovanje fitnesov v rdečih conah kršenje vladnega odloka, smo se obrnili na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Odgovorili so nam, da je v fitnes centrih ponujanje storitev izvajanja športno rekreativnih dejavnost v celoti prepovedana.

Na prostem oz. na odprtih javnih krajih je izvajanje športno rekreacijskih dejavnosti individualnega značaja ali izvajanje takšne športno-rekreacijske dejavnosti, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki, dovoljeno. Ob vsem navedenem pa je treba spoštovati tudi omejitve v drugih Odlokih. —MGRT

V športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe je vsako ponujanje storitev izvajanja dejavnosti športne rekreacije prepovedano za skupine. Prepovedano je tudi ponujanje storitev v športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju moštvenega športa, ker je možnost prenosa okužbe med udeleženci skupinskih kontaktnih rekreativnih športih zaradi bližine velika. V športnih objektih za izvajanje športno rekreativnih dejavnosti na področju skupinske vadbe je dovoljeno ponujanje storitev izvajanja dejavnosti športne rekreacije za rekreativce posameznike in rekreativno vadbo v dvojicah oziroma paru (tenis, badminton, namizni tenis). Tako v fitnes centrih kot športnih objektih pa ni nobene omejitve ponujanje storitev izvajanja dejavnosti za registrirane športnike. "Pri tem je seveda treba upoštevati splošne omejitve in priporočila NIJZ ali drugih odlokov (medosebna razdalja, 20 m2 na osebo, prehajanje regij ...),"so še navedli. Evidenca registriranih in kategoriziranih športnikov.

'Zapiramo storitve, ki bi lahko izboljšale situacijo' Naša sogovornica na tem mestu opozarja, da pristojni pozabljajo na to, da je prav kontinuirana, varna in zmerna vadba, ki jo izvajajo fitnes centri in drugi športno-rekreacijski objekti, tista, ki krepi imunski sistem. "Ravno ta zmerna vadba bi v trenutni situaciji lahko bila nek večji doprinos pri razbremenitvi zdravstvenega sistema. Zapiramo namreč neko storitev, ki bi ublažila trenutne posledice, ne samo težav v zdravstvenem sistemu, ampak tudi s psihološkega vidika – precej ljudi je, ki so na meji neke depresije, ki so izgubili službe ali imajo druge težave, tudi zaradi dnevih informacij, ki nas bombardirajo iz dneva v dan drugače. Vadba je nek pozitiven smisel tega vsega," pojasnjuje. Teranova tudi poudarja, da žarišč okužb ali prenosa okužb v fitnes centrih ni bilo. "Tudi če vzamemo podatke iz tujine – če je oseba, ki je prišla v fitnes center, imela simptome, ali je bila asimptomatska in je tam delala treninge, se ta okužba ni širila." Fitnes centri imajo po njenih besedah visok nivo higiene – od razkuževanja, do zračenja, pa tudi ljudje, ki pridejo tja, se zavedajo, kako pomembno je zdravje."Nekdo, ki se počuti slabo, mu bo najprej šla motivacija in ne bo prišel na trening. Absurdno se nam zdi, da se zapirajo storitve, ki lahko prinesejo k temu, da bi se ta situacija izboljšala," je še enkrat poudarila.