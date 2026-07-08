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'Drugačen' Zahović z jasnim sporočilom navijačem
Fokus

'Drugačen' Zahović z jasnim sporočilom navijačem

Kaj imajo skupnega Karel III., splavar na reki Dunajec in ribič na Soči?
Fokus

Kaj imajo skupnega Karel III., splavar na reki Dunajec in ribič na Soči?

Kdo je Franci Matoz?
Naslovnica

Kdo je Franci Matoz?

Med praznovanjem in kritiko, med ideali in resničnostjo
Fokus

Med praznovanjem in kritiko, med ideali in resničnostjo

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov
Slovenija

Inšpektorji v poostren nadzor odvzema vode iz vodotokov

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi
Slovenija

Lažni policist na Brniku več kot leto in pol, opremo kupil na Bolhi

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje
Slovenija

Peklenski dnevi za srne, ježe, ptice ...: s preprosto gesto rešite življenje

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih
Tujina

Ustrelil stara starša, nato še pet učiteljev, 30 učencev ranjenih

Izjemne sušne razmere: do normalnosti manjka 100 mm padavin
Slovenija

Izjemne sušne razmere: do normalnosti manjka 100 mm padavin

'Lažje bi se odpovedal poklicu kot pa družini' Fokus

'Lažje bi se odpovedal poklicu kot pa družini'

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Telefoni, slušalke, zasloni: koliko smo pozorni v prometu? Fokus

Telefoni, slušalke, zasloni: koliko smo pozorni v prometu?

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Že otroci tekmujejo v hujšanju Fokus

Že otroci tekmujejo v hujšanju

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Ko se srce ustavi: kdo pride dovolj hitro? Slovenija

Ko se srce ustavi: kdo pride dovolj hitro?

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Vpis v srednje šole: stres, ugovori in lovljenje rokov Fokus

Vpis v srednje šole: stres, ugovori in lovljenje rokov

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Zakulisje nastajanja vlad, kdaj tudi pogajanja s figo v žepu Fokus

Zakulisje nastajanja vlad, kdaj tudi pogajanja s figo v žepu

Slovenija v kolonah ali kaj storiti, če izbire ni? Slovenija

Slovenija v kolonah ali kaj storiti, če izbire ni?

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Temna skrivnost nekdanje Jugoslavije: izginuli otroci Slovenija

Temna skrivnost nekdanje Jugoslavije: izginuli otroci

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Kaj vse zmore sodoben avto: opozarja, zavira in celo parkira Fokus

Kaj vse zmore sodoben avto: opozarja, zavira in celo parkira

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Objavljati otroke ali ne? Fokus

Objavljati otroke ali ne?

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Subkulture – od upora do identitete Fokus

Subkulture – od upora do identitete

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'Gen Z' – prihodnost Cerkve? Fokus

'Gen Z' – prihodnost Cerkve?

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'Oče se je v enem dnevu 12-krat peljal po isti poti gor in dol' Fokus

'Oče se je v enem dnevu 12-krat peljal po isti poti gor in dol'

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Prvič na volitve: srednješolci med skrbmi, ambicijami in upanjem SLOVENIJA ODLOČA 2026

Prvič na volitve: srednješolci med skrbmi, ambicijami in upanjem

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Gen Z: Politika zapostavlja izzive prihodnosti Fokus

Gen Z: Politika zapostavlja izzive prihodnosti

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Volitve in mladi inovatorji: kdo bo zadržal talente? Fokus

Volitve in mladi inovatorji: kdo bo zadržal talente?

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Sus, delulu, slay, NPC ... Fokus

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Ob kulturnem prazniku: Drama, denar, zakulisje, vloga kulture v družbi Fokus

Ob kulturnem prazniku: Drama, denar, zakulisje, vloga kulture v družbi

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