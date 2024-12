24UR Fokus: Intervju s predsednikom vlade

Stanovanja, šolstvo in zdravstvo

V prvem delu pogovora smo odprli tri pomembne teme. Najprej pomanjkanje dostopnih stanovanj, tudi in predvsem za mlade. Po eni od zadnjih raziskav je namreč za starostno skupino od 20 do 45 let stanovanjski problem na prvem mestu. Golobova vlada je v koalicijski pogodbi zapisala, da bo v 10 letih zgradila 20 tisoč javnih najemnih stanovanj. 100 milijonov evrov iz proračuna je za letos in prihodnje leto zagotovila, a stroka že leta opozarja na nujen sistemski vir financiranja, to pa je nepremičninski davek. Vsaka vlada doslej ga je obljubljala, nobena pa uvedla. Finančni minister Klemen Boštjančič ga je napovedal. Kdaj ga bomo dobili, koga bo ta davek udaril? In kakšen bo njegov finančni učinek?

V pogovoru za 24UR Fokus je predsednik vlade odgovarjal tudi na vprašanja o razkroju šolstva, o tem, kdo bo v prihodnje poučeval naše otroke. Kako bo vlada poskrbela, da bo učiteljev dovolj in da bo učiteljski poklic spet dobil ugled, ki ga je nekoč imel? S prenovo sistema plač v javnem sektorju vlada popravlja plače šolnikom. A razmere so slabe. V rubriki Dejstva smo obširno poročali o pomanjkanju kadra. Predsednik vlade pa je pojasnil je tudi, kakšna bo prenova učnih načrtov, ali bodo slednji končno, kot že leta opozarja stroka, očiščeni balasta?