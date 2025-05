Prvi konklave, ki se je vzporedno odvijal na družbenih omrežjih

Ko se je to v četrtek zgodilo, smo procesijo kardinalov na velikih zaslonih spremljali z zanimanjem in spoštovanjem, gre namreč za veličasten obred, ki se je zaključil naravnost filmsko. Potem ko so vsi kardinali elektorji zaprisegli k molčečnosti, so se vrata kapele zaprla, začelo se je prvo glasovanje. Nekaj minut pred 19. uro smo vsi začeli pogledovati proti dimniku. Čakali smo na prvi dim. In obenem vedeli, da bi bilo zares veliko presenečenje, če bi kardinali novega papeža izvolili že v prvem poskusu. Vatikanski tiskovni urad je napovedal, da se bo prvič pokadilo med sedmo in pol osmo uro, a dima ni bilo vse do devetih zvečer.

Ko se je 8. maja ob 18. uri in 7 minut iz dimnika poleg Sikstinske kapele pokadil bel dim, se je proti Trgu svetega Petra začela valiti množica ljudi. Kar naenkrat so se vsuli od vsepovsod, širše območje okoli trga se je začelo polniti, naju s snemalcem pa je na poziciji, od koder sva se oglašala v naš informativni program, začel vse bolj stiskati obroč navdušene množice. V zraku so bili telefoni, vsi so želeli zabeležiti in ovekovečiti ta zgodovinski trenutek. In izkazalo se je, da je povsem res, da je bil to prvi konklave v zgodovini, ki se je vzporedno odvijal na družbenih omrežjih. V tem kontekstu je zanimiv podatek, da so na omrežju X in Instagramu le nekaj trenutkov po prvem glasovanju zabeležili preko 2 milijona ključnikov "conclave".