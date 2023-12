50 let hip hopa

Letos mineva 50 let, odkar se je na newyorških ulicah in trgih rodila hip hop kultura. Čeprav mnogi izraz hip hop povezujejo zgolj z zvrstjo glasbe ali plesa, gre za celoten sklop izraznih oblik, ki zajema tako glasbo, rap in spretno vrtenje plošč kot tudi ples – breakdance in likovno ustvarjanje v obliki grafitov. V pol stoletja se je hip hop udomačil prav v vseh koncih sveta, tudi pri nas. Kako je nastal, se razvijal in kje je danes? V 24UR FOKUS.

Čisto prvo slovensko rap ploščo, ki je izšla nekaj mesecev pred Ali Enovo Levo sceno, ki je bila zagotovo najpomembnejša in najvplivnejša plošča prvega vala hip hopa pri nas, je pravzaprav posnel Košir Rap team. Zaradi izjemne popularnosti smučanja in smučarjev v tistem času je ta, takrat pri nas nova zvrst izjemno hitro prišla praktično v vsak slovenski dom. V ZDA, New Yorku, kjer se je ta zvrst rodila, je bil to glas deprivilegiranih, marginaliziranih, temnopoltih. Prek filma Breakdance iz leta 1984 se je za to zvrst navdušil tudi Klemen Klemen, ki je leta 2000 izdal kultno ploščo Trnow style. Ampak hip hop se je pravzaprav zares začel z DJ-em, DJ je tisti, ki vrti plošče, ki zna miksati plošče, ki zna iz dveh plošč narediti eno pesem. MC oziroma raper je pa tisti, ki rapa oziroma govori ritmično poezijo čez beat. Break dance Poanta hip hopa je nastavljanje ogledala ne le družbi, pač pa tudi tistim, ki si ne upajo biti iskreni in brez dlake na jeziku. Hkrati pa je hip hop tudi izkazovanje spretnosti v vrtenju plošč, govorjenju na glasbeno podlago, plesu, ustvarjanju grafitov ... V prvi vrsti pa je druženje in način izražanja. Hip hop je prisoten globalno, po vsem svetu, obstajajo pa razlike v slogih. Največja vrednost te kulture je v tem, da ni ekskluzivistična. Bolje, da rapaš, če nimaš posluha, kot da ždiš nekje in ne daš nič od sebe. Zato je tudi logično, da nove generacije razvijajo različne sloge, podzvrsti, veje. In čeprav je hip hop kultura stara že pol stoletja, nič ne kaže, da bi se poslavljala. Se pa spreminja in razvija, tako kot se je že od samega začetka.