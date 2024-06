Abraham avtomobilske ikone: 'Golf je kot prva punca, ki je ne pozabiš'

Kot bi bilo včeraj, se Igor Birsa, član Društva starodobnikov Goriške, spominja, kako ga je golf takoj prevzel. "Ves čas sem ga občudoval. Ampak ko sem bil še mlad, je bil zame nedosegljiv. Potem pa sem očeta vendarle psihološko pripravil, da bi bil golf pravi avto za voziti. Golf je bil moja ljubezen, kot prva punca, ki je ne pozabiš." Leta 1976 ali 77 so avto naročili in ga vplačali. In so rekli, da bo čez eno leto prišel. Vmes so pa prihajale položnice z doplačili, doplačili, doplačili," Birsa pripoveduje danes. "En dan je potem res prišla brzojavka: jutri zjutraj ob devetih lahko v Vogošći prevzamete golfa. In sva šla z ženo, najprej z avtobusom do Ljubljane, nato z vlakom do Sarajeva, potem pa s taksijem do tovarne." Tedaj so bili na voljo le zeleni in oranžni golfi. Tega sta prevzela in vožnja domov se je lahko začela.

Tatjano Pahor, soustanoviteljico Društva starodobnih policijskih vozil, je očaral golf druge generacije. "To je moj ljubljenček v bistvu. Moj prvi avto je bil golf dve. In jaz sem nora na ta avto. Ko smo ga zamenjali, mi je bilo tako hudo. En mesec sem se navajala na golfa četrte generacije. To je zame traktor, to se mora slišati avtomobil." Enega takšnih imajo zdaj tudi v svojem društvenem voznem parku.

Pred leti je do svojega golfa prve generacije prišel tudi Matjaž Bergant. "Preden sem sploh izpit za avto začel delati, mi je bil všeč. Hvala bogu ga je sodelavec še imel, tako da sem ga lahko kupil. Ker tak avtomobil je danes zelo težko dobiti."