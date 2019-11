Alan Hranitelj: mojster kostumografije, človek nasprotij

Več kot 30 samostojnih in skupinskih razstav doma in v tujini je imel. Njegova dela so umeščena v štiri stalne umetniške zbirke. 21. novembra bo izšla njegova druga monografija.

Alan Hranitelj intenzivno zaznava okolico, energije ljudi okoli sebe. In to že od majhnega. Ko je bil otrok, so bili ti občutki premočni, da bi jih znal razumeti, zato je mamo sam prosil, naj ga odpelje k psihiatru, v Zavod za duševno zdravje otrok. "Tam sem se veliko naučil," pravi. "Strah je izginil."

V Ljubljano je iz rodnega Zagreba prišel, ko je bil star 17 let. Takrat ga je režiser Dragan Živadinov povabil k sodelovanju v predstavi Krst pod Triglavom. In je ostal. "Ljubljana je moj dom. Rad imam Ljubljano. Eno tako melanholijo ima. Zasanjana je, ribja." Kljub temu da je majhna in da se "vsi med seboj poznamo", se tu dobro počuti. Ljubljana je priročna tudi, ker je majhna in se z enega konca na drugega pride hitro, po centru pa peš. Alan Hranitelj namreč ne vozi avtomobila, tudi javnega mestnega prevoza ne uporablja.

Marsikdo si misli, da rad nakupuje, hodi v trgovine, še posebej po obleke in čevlje. A to ne drži. Potrošništva ne mara. "Preveč je vsega. Ljudje so prenasičeni. Spoštovanja pa ni več." Zaradi svojega brezhibnega videza, vedno je urejen do zadnje potankosti, daje vtis, da je nedostopen, hladen, zadržan. A Alan Hranitelj je vse prej kot to. V tem pogledu je resnično človek nasprotij.

"Cenim vse, ki se ukvarjajo s katerokoli vrsto umetnosti in so na svobodi, ker ne vem, ali si ljudje predstavljajo, kako težko je preživeti v našem poslu. Ampak občudujem tudi družine, ki s svojo plačo preživijo mesec tako in drugače, ker je to zelo zelo težko. Meni se zdi, da je vsak, ki danes preživi od tega, kar počne, junak," je med drugim povedal Alan Hranitelj v portretu, ki ga nocoj objavljamo v rubriki 24UR Fokus.