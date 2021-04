Čeferin: Državljanov ne smeš imeti za bedake, ki ničesar ne razumejo in samo ležijo na kavču

Epidemija

Svet se je ustavil, naša življenja so se spremenila. Tudi njegovo."Če pogledam zasebno, se počutim nekako utesnjenega. Vidim, da imata predvsem najmlajši hčerki, ki praktično ne gresta v šolo, kar precejšnjo stisko. Ne srečujemo se s prijatelji. Službeno pa je to eno najtežjih let, pravzaprav nisem resno spal od lanskega marca. Odigrali smo 1400 mednarodnih tekem, praktično brez incidenta."

Cepil se še ni, ker ni prišel na vrsto. In ob tem pravi, da je epidemija na površje marsikje naplavila le najslabše – represijo, besedno nasilje, poniževanje. "To, da je nekdo kaznovan zato, ker ima na dežniku napisano, da se ne strinja z vlado, ali pa, da je nekdo kaznovan, ker nekaj napiše na tla, je zame sramotno in je evidentni dokaz pretirane represije, ki ne more pripeljati do ničesar dobrega."

Nogomet

Spremenil se je tudi nogomet. Drastično. Finančno škodo beležijo v nekaj 100 milijonih evrov. "Kar se pogosto pozablja, pa je, da je nogomet izgubil cele generacije otrok, ne samo tistih, ki bodo profesionalni nogometaši, ampak otroke, ki se rekreativno ukvarjajo s športom, ki imajo radi prijateljstvo in druženje. To bo kar velika katastrofa in po mojem mnenju ne gre samo za nogomet, gre za vse športe."