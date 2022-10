Alenka Čurin Janžekovič: Prišel je čas. Čas za dostojno smrt

V Srebrni niti – Združenju za dostojno starost so napisali besedilo Zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja (ZPPKŽ), ki so ga v začetku leta dali v javno razpravo. Sprva, pravi eden od piscev zakona, dr. Andrej Pleterski, zanimanja za razpravo ni bilo, šele po nekaj mesecih so se predlagatelji uzakonitve pomoči pri samomoru začeli pogovarjati z zdravniki in medicinskimi sestrami. Nanje bi namreč – po predlogu ZPPKŽ – padlo breme asistence bolniku, ki želi umreti. Kakšni pa so argumenti ZA in PROTI zakonu? Kdo je ZA in kdo PROTI?

Med najglasnejšimi podporniki pomoči pri samousmrtitvi je nedvomno Alenka Čurin Janžekovič, upokojena učiteljica in ravnateljica. Že 65 let živi z neozdravljivo boleznijo – polisaharozo tipa 4. To je bolezen, ki prizadene kosti, sklepe in hrustanec do te mere, da ti začnejo propadati, razpadati. Posledica bolezni so neznosne, neopisljive bolečine, ki si jih lajša z analgetiki. A bolezen posega vse globlje. Alenka vse težje govori, vse pogosteje išče prave besede. Ni več samostojna, vsak dan ji pomaga asistentka Larisa. Zato prihaja čas, pravi, čas za dostojno smrt. "Tako imenovano zeleno luč (za Švico) imam. To je tista prva stvar, ki ti nekako ... te sprosti in pove, da si sprejet, da imaš zdravstveno dovolj težko stvar. Imaš zdravnika, ki ti bo pripravil koktajl."