Amerika in Trumpova zapuščina

Profesor George Shulman z Univerze New York je zadnja leta ameriško realnost večkrat komentiral za 24UR Fokus. Tokrat se med drugim sprašuje, kaj smo ob nedavnem vdoru v kongres, ko je ta potrjeval zmago Joeja Bidna, pravzaprav gledali. Trumpovi razdiralni nameni, tudi če so imeli pridih burleske in karnevala, niso zato nič manj nevarni, opozarja. Zdi se mu, da je to, kar se je dogajalo, preseglo Nixona in afero Watergate. Trump namenov volilnega prevrata ni niti skrival, saj ima občutek, da mu ga sploh ni treba, pravi dr. Shulman.

Za Fokus govori tudi Robert Shapiro,profesor z ene naprestižnejših svetovnih univerz, newyorške Columbie. Trump po volitvah s poskusi pritiskov in tožb brez dokazov ni uspel. Toda vprašanje je, ali to pomeni, da so ameriške institucije trdne ali pa je Trumpov volilni prevrat preprečilo le nekaj pokončnih državnih uradnikov. Drži oboje, ocenjuje dr. Shapiro. Zdaj je glavno vprašanje, kaj ostaja za Trumpom. Kakšna je njegova dediščina, zapuščina. Tudi če je Trump poražen, je trumpizem – kot med drugim opozarja v pogovoru s Tadejo Lampretprofesor Shapiro – še zelo živ. Kaj se bo zgodilo z republikansko stranko? Po kateri poti bo šla? Te volitve so bile namreč referendum o Trumpu, ne o republikanskem programu, pravi dr. Shapiro.