Amerika: ne talilni lonec, ampak lonec pod pritiskom

Gre za odločitve, izbire, ki ne vplivajo le na Ameriko, ampak posledično na ves svet. Ameriško aktualno politično realnost zato analiziramo v rubriki 24ur Fokus.

"Za gospodarstvo gre, tepec" je slovita domislica iz kampanje leta 1992, ki jo je takrat še kandidatu Billu Clintonu ponavljal njegov strateg James Carville. Po teh merilih bi moral imeti Trump zdaj volitve skorajda že v žepu. Brezposlenost je zgolj tri in pol odstotna, borzni kazalci večinoma spodbudni. Ključno vprašanje pa je, ali sta se med in mleko z Wall Streeta prelila tudi med običajne Američane, ugotavlja Tadeja Lampret. Kaj pravijo volilci, kaj govorijo podatki, kakšne so napovedi in relevantne informacije ... od potencialnih Trumpovih protikandidatov do strategij, od omenjanja pravičnosti in socialne države do sporov volilcev na shodih ...