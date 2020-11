Amerika pred odločitvijo

O vsem tem bomo govorili nocoj v rubriki 24UR Fokus. V živo bosta z voditeljico Majo Sodja v studijskem pogovoru sodelovala profesor s Katedre za mednarodne odnose ljubljanske Fakultete za družbene vede dr. Zlatko Šabič in dopisnica oddaje 24UR iz New Yorka Tadeja Lampret.

Z izjavami za Fokus sodeluje tudi pisateljica, esejistka in prevajalka Erica Johnson Debeljak, ki je odraščala v San Franciscu in se leta 1981 preselila v New York, v prvi polovici devetdesetih let prejšnjega stoletja pa v Slovenijo. Meni, da so te volitve tako zelo pomembne, ker gre tokrat za "svobodo in enakopravnost večine človeštva". Svet moramo spraviti nazaj v normalne tirnice, stran od avtoritarnosti in ekstremizma, je med drugim dejala za Fokus.