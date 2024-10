Barkovljanka nekoč in danes

Na regati je z jadrnico Adriatic Europe tekmoval tudi Dušan Puh , ki sodi med legende slovenskega jadranja. Puh je prvi Slovenec, ki je slavil na Barkovljanki, in to je bilo leta 1994. Ekipa rubrike 24UR FOKUS je s Puhom in njegovo ekipo jadrala iz Slovenije v Italijo na tradicionalni sobotni regati "Go to Barcolana from Slovenia". S Puhom smo se pogovarjali o tem, kako se spominja zmage, ki se je zgodila pred tremi desetletji. Kolikokrat je sodeloval na Barkovljanki? Zakaj rad jadra?

Poleg Puha so v Trstu slavili še Mitja Kosmina z jadrnico Gaia Legend in Maxi Jeno, Igor Simčič z Esimit Europa 2 in leta 2019 Gašper Vinčec z Way of Life. Ta jadrnica je bila lani tretja, letos pa je ni bilo na startni liniji. Z Vinčecem smo se srečali na tržaški rivi, pojasnil nam je, kakšne so vrednosti največjih jadrnic, kakšen ugled in pomen ima regata Barcolana in kako on vidi desetdnevni praznik jadranja in morja. Da se Barcolana z več kot 300 spremljevalnimi dogodki spreminja in razvija, smo se prepričali na lastne oči. Nataša Valentič, ki je članica upravnega odbora Barcolane, pa nam je povedala, da si prevelikega števila jadrnic ne želijo, ker je najprej treba poskrbeti za varnost. Rekord je namreč Barkovljanka dosegla leta 2018, ko je na njej sodelovalo 2689 jadrnic.