Fokus

Biobanka: bo država vlomila v prostore in odvzela prek 500 vzorcev?

Ljubljana, 19. 04. 2026 07.00 pred 1 uro 3 min branja 1

Avtor:
Neža Steiner
Šok, jeza in razočaranje. To so občutki več tisoč staršev, ki so v upanju na varno prihodnost svojih otrok Biobanki zaupali matične celice. Prvič so se množično zbrali in v en glas spregovorili o agoniji za 24UR Fokus. Starši s prstom kažejo na Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke in ji očitajo, da je dopustila, da so vzorce ugrabili zasebni interesi. A po dveh letih agonije se obeta preobrat: inšpektorji so dobili zeleno luč, da vdrejo v prostore propadle Biobanke in odvzamejo vzorce iz rok podjetij Gaiacell in Medico Veritas.

Zgodba Biobanke, ki je tisoče družin pustila v agoniji, se po dveh letih negotovosti – za okrog 500 vzorcev otrok in njihove starše – zdaj le razpleta. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je izdala sklep o izvršbi s prisilitvijo. To pomeni zeleno luč za policijo in inšpektorje, da v prostore podjetja GaiaCell Gordane Kalan Živčec lahko vstopijo s silo, vdrejo v omare z dokumentacijo, odprejo krioposode z vzorci in jih odvzamejo. Napovedala je, da vstopa ne bo ovirala, sodelovala pa pri njem ne bo. "Tukaj gre za zelo hudo zlorabo javnih institucij in pooblastil inšpektorjev, zelo hudo zlorabo. Če bodo vzorci poškodovani, če bo plin počil – ne sprejemam odgovornosti."

Starši so se namreč z Izvorno celico, ki je del poljske Famicord, dogovorili za prevzem prek 500 vzorcev. Zdaj pred sabo gledajo nove položnice. "230 je bilo za prenos, plus shrambo za prvo leto. Vsako leto bomo dobili položnico, kakšna bo, ne vemo. Naj bi bila okrog 80 evrov," pojasnjuje Alenka Krstič. Podjetje GaiaCell izročitev vzorcev pogojuje s plačilom 290.380 evrov stroškov shranjevanja, ki jih Izvorna celica in starši zavračajo kot neutemeljene. Kalan Živčec vztraja, da mora nekdo plačati usluge, ki jih GaiaCell izvaja že dve leti. Urban Vrtačnik, odvetnik, ki v primeru Biobanke zastopa okoli 500 družin, znova poudarja, da "starši niso v nobenem poslovnem razmerju z družbo GaiaCell, niti ne obstaja nobena pravna podlaga, ki bi družbi GaiaCell omogočala zaračunanje teh zneskov." V Fokusu smo posneli prvi poskus odvzema vzorcev, ki ga je spremljala tudi policija.

So vzorci postali pogajalsko sredstvo?

Starši s prstom kažejo na Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke in ji očitajo, da je dopustila, da so vzorce ugrabili zasebni interesi. Direktor JAZMP Momir Radulović pred kamere še ni stopil. "Vzorci so ujeti, kot da smo v neki situaciji talcev, jih ne dajo iz svojih rok," pove Marjana Bubanja. Je ena izmed tisočih staršev, ki so Biobanki zaupali biološki material svojih otrok, misleč, da gre za varno naložbo v prihodnost. Namesto varnosti so dobili dve leti negotovosti, strahu in bitke za zaprtimi vrati.

Je bil propad Biobanke načrtovan? Tako sluti eden izmed staršev Goran Kotnik Oven. "Slutiti je, da je bil ta propad načrtovan zaradi tega, ker je videti, da so se predhodno najemali krediti na eno podjetje, obremenilo se je pa v bistvu drugo podjetje, ki je bila Biobanka, ki dolgov ni imela. Zato, da je potem padla praktično v isti verižici z Educellom."

Kakšne so pravzaprav povezave med podjetji in vodilnimi na naslovu Prevale 9 v Trzinu? Prvič po zlomu Biobanke in Educella je pred kamere stopil dr. Miomir Knežević. Človek, ki je bil vrsto let obraz slovenskih matičnih celic, pravi, da ni imel glavne besede. "To niso bila nikoli moja podjetja. Jaz sem bil v teh podjetjih minimalni lastnik. Nikoli nisem bil večinski delničar ali tisti, ki bi odločal o stvareh. In zato sem bil presenečen, ko sem naletel na očitke, kako sem odgovoren za ne vem kaj, za malo manj kot propad sveta."

Kdo bo prevzel odgovornost?

Strah staršev glede varnosti vzorcev ni odveč. Lani novembra je bilo zaradi okvare posode – spuščenega vakuuma – že uničenih 341 vzorcev popkovnične krvi. "Zaupanje tako v zasebne kot javne institucije sva izgubila," pravi Tadej Vidovič, eden od razočaranih staršev.

Policija in celjsko tožilstvo vodita predkazenski postopek zaradi suma kaznivih dejanj. Vprašanje pa ostaja: bo država vzorce rešila ali pa bodo ti zaradi neukrepanja in birokratskih bitk na koncu končali v smeteh? Več razkritij o ozadju Biobanke in o tem, kdo ščiti dobičke namesto otrok, nocoj v oddaji Fokus.

fokus biobanka gaiacell matične celice

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

bc123456
19. 04. 2026 08.09
Kot razumljeno je problem stroški shranjevanja, -- stroške je potrebno plačati in stvar je urejena !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
bibaleze
