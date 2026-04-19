Biobanka: bo država vlomila v prostore in odvzela prek 500 vzorcev?

Zgodba Biobanke, ki je tisoče družin pustila v agoniji, se po dveh letih negotovosti – za okrog 500 vzorcev otrok in njihove starše – zdaj le razpleta. Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke je izdala sklep o izvršbi s prisilitvijo. To pomeni zeleno luč za policijo in inšpektorje, da v prostore podjetja GaiaCell Gordane Kalan Živčec lahko vstopijo s silo, vdrejo v omare z dokumentacijo, odprejo krioposode z vzorci in jih odvzamejo. Napovedala je, da vstopa ne bo ovirala, sodelovala pa pri njem ne bo. "Tukaj gre za zelo hudo zlorabo javnih institucij in pooblastil inšpektorjev, zelo hudo zlorabo. Če bodo vzorci poškodovani, če bo plin počil – ne sprejemam odgovornosti."

Starši so se namreč z Izvorno celico, ki je del poljske Famicord, dogovorili za prevzem prek 500 vzorcev. Zdaj pred sabo gledajo nove položnice. "230 je bilo za prenos, plus shrambo za prvo leto. Vsako leto bomo dobili položnico, kakšna bo, ne vemo. Naj bi bila okrog 80 evrov," pojasnjuje Alenka Krstič . Podjetje GaiaCell izročitev vzorcev pogojuje s plačilom 290.380 evrov stroškov shranjevanja, ki jih Izvorna celica in starši zavračajo kot neutemeljene. Kalan Živčec vztraja, da mora nekdo plačati usluge, ki jih GaiaCell izvaja že dve leti. Urban Vrtačnik , odvetnik, ki v primeru Biobanke zastopa okoli 500 družin, znova poudarja, da "starši niso v nobenem poslovnem razmerju z družbo GaiaCell, niti ne obstaja nobena pravna podlaga, ki bi družbi GaiaCell omogočala zaračunanje teh zneskov." V Fokusu smo posneli prvi poskus odvzema vzorcev, ki ga je spremljala tudi policija.

Starši s prstom kažejo na Javno agencijo za zdravila in medicinske pripomočke in ji očitajo, da je dopustila, da so vzorce ugrabili zasebni interesi. Direktor JAZMP Momir Radulović pred kamere še ni stopil. "Vzorci so ujeti, kot da smo v neki situaciji talcev, jih ne dajo iz svojih rok," pove Marjana Bubanja. Je ena izmed tisočih staršev, ki so Biobanki zaupali biološki material svojih otrok, misleč, da gre za varno naložbo v prihodnost. Namesto varnosti so dobili dve leti negotovosti, strahu in bitke za zaprtimi vrati.

Je bil propad Biobanke načrtovan? Tako sluti eden izmed staršev Goran Kotnik Oven. "Slutiti je, da je bil ta propad načrtovan zaradi tega, ker je videti, da so se predhodno najemali krediti na eno podjetje, obremenilo se je pa v bistvu drugo podjetje, ki je bila Biobanka, ki dolgov ni imela. Zato, da je potem padla praktično v isti verižici z Educellom."

Kakšne so pravzaprav povezave med podjetji in vodilnimi na naslovu Prevale 9 v Trzinu? Prvič po zlomu Biobanke in Educella je pred kamere stopil dr. Miomir Knežević. Človek, ki je bil vrsto let obraz slovenskih matičnih celic, pravi, da ni imel glavne besede. "To niso bila nikoli moja podjetja. Jaz sem bil v teh podjetjih minimalni lastnik. Nikoli nisem bil večinski delničar ali tisti, ki bi odločal o stvareh. In zato sem bil presenečen, ko sem naletel na očitke, kako sem odgovoren za ne vem kaj, za malo manj kot propad sveta."