Biografije – zgodbe, ki zarežejo

Tadej Golob – zadnja leta avtor kriminalnih uspešnic – je pisatelj, ki je poskrbel za serijo slovenskih biografij: Peter Vilfan, Zoran Predin, Goran Dragić, Alenka Bratušek, Peter Čeferin, Božo Dimnik … Pisanja življenjskih zgodb se – pripoveduje – loteva skorajda sistematično. "Kar se samega dela tiče, se stvar v bistvu ni spremenila. Gre za pogovore kot neke vrste intervjuje. Drugače so pa pri vsakem posamezniku odstopanja. Recimo pri Goranu Dragiću, ki je takrat manj govoril kot danes, sem moral vključiti še veliko drugih oseb za to, da sem napolnil knjižni format."

Biografski roman Cavazza je zgodba o otroštvu med in po drugi svetovni vojni, prvih zaljubljenostih, prvih udarcih v boksarskem ringu, nevihtah na morju, usodni ljubezni in bolečih izgubah. Zgodba, ki jo je eden največjih igralcev našega prostora zaupal publicistki in pisateljici Vesni Milek . Pri tem, pripoveduje, ji je pustil popolno svobodo. "To je bila neke vrste alkemija, ki se zgodi med dvema ustvarjalcema. In Boris tudi s tem, da je tako velik človek, da ni nikoli nikjer zapiral, da se je dal povsem, ker mi je povsem zaupal. Jaz sem pri Borisu bila tudi prevodnik za vse tisto, česar sam ni uspel ozavestiti. In je ozavestil skupaj z mano."

Tadej Golob je napisal tudi biografijo ene največjih slovenskih igralk 20. stoletja, Milene Zupančič. Spoznala sta se sicer že konec 90-ih v Nepalu, a z željo, da bi bil njen vodnik po spominih, jo je poklical desetletje kasneje. "V začetku sva se dobivala dvakrat na teden, potem enkrat," pripoveduje Milena Zupančič. "Kar kakšno leto in pol sem mi zdi, da je to trajalo. Večinoma pri nas doma na Beli, kdaj pa kdaj tudi v Ljubljani. On me je spraševal stvari, ki so ga zanimale. Jaz sem mu pa govorila, govorila, najbrž kar preveč."

Ob njegovem 80. rojstnem dnevu je izšla tudi biografija velikana slovenske košarke, Iva Daneva. Spomine na življenjsko in košarkarsko kariero sta obujala z Bojanom Budjo, ki je biografijo napisal. "Jaz sam je verjetno ne bi napisal, ker nisem tak pisatelj," priznava Ivo Daneu. "Sem pa vesel, da sem prijatelj z Bojanom in da se je on spustil v to. Vesel sem, nekaj bo ostalo za mano."

Knjiga z naslovom Legenda je biografija enega najuspešnejših nogometašev pri nas, Marcosa Tavaresa. Spisala sta jo pisateljica in scenaristka Janja Vidmarter in pesnik, glasbenik in filozof Boštjan Narat. "Marcosova zgodba je izjemno zanimiva," pripoveduje Narat. "Sploh njegovo otroštvo, njegova mladost, odraščal je v Portu Alegre v faveli v zelo težkih razmerah. Potem se je uspel prebiti v Evropo in v končni fazi zanj povsem nepričakovano pristal v nekem mestu po imenu Maribor."

