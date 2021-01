'Bistvo življenja ni delati in imeti, ampak ljubiti'

Z vso subtilnostjo prisluhniti fizičnim, psihosocialnim in duhovnim potrebam umirajočih bolnikov. Lajšanje njihovega trpljenja. Sočutna celostna oskrba in podpora svojcem. To je poslanstvo društva Hospic, ki obstaja že četrt stoletja in deluje v enajstih slovenskih regijah. Epidemija covida-19 je močno posegla v njihovo delo, v način izvajanja podpornih programov in vseh aktivnosti. Tamara Zemlič Radović iz Slovenskega društva Hospic, ki se je med drugimi pogovarjala z novinarko Majo Sodja, pravi: "Nihče od nas ni vedel, kako dolgo bo trajalo, ljudje pa nas potrebujejo, stiske so velike. Strah jih je, kam se obrniti, ali bodo ostali sami."

Hospic umirajoče obiskuje na domu. In tudi zdaj – čeprav gre za izjemno ranljive ljudi, pogosto v zadnjih tednih ali dneh življenja – opravljajo nujne obiske na domu, če se bolnik in svojci s tem seveda strinjajo. Individualne pogovore opravljajo po telefonu, skupinske terapije po spletnih aplikacijah. "Stiske so iz dneva v dan večje. Moram reči, da se včasih vprašam, kaj se bo zgodilo, ko bo vsega tega konec, koliko je ostalo nepovedanega, prikritega, stiske nastajajo, ko ljudje umirajo ..."

Zaradi vse večjih potreb po telefonskem pogovoru so v Hospicu odprli Sočutni telefon – številk je več, najdete jih na spletu. V času epidemije smo vsi več doma. Zato so stiske tistih, ki se soočajo z umiranjem in žalovanjem, še bolj izrazite, še globlje. Dan v društvu Hospic se začne z jutranjim sestankom, na katerem strokovne sodelavke (novinarska ekipa Fokusa jih je obiskala v Mariboru) skrbno dorečejo vse obveznosti in – kar je za društvo izjemno pomembno – vso koordinacijo s prostovoljci, brez katerih, kot priznavajo, ne bi zmogli.