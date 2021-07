Slovenski vplivneži: Biti viden pomeni biti priden

V današnji družbi biti viden pomeni tudi biti priden, je prepričan antropolog Dan Podjed, avtor knjige Videni: zakaj se ves čas opazujemo in razkazujemo. Pravi, da je tisti, ki se danes ne razkazuje, že rahlo sumljiv. ''Tisti, ki nima profila na omrežju, je pravzaprav čuden." Kdo so domači vplivneži z več kot 100.000 sledilci? Tako imenovani 'influencerji' so nam pokazali, kako vsakodnevno snemajo videovsebine, koliko zaslužijo in kako se soočajo s provokacijami v komentarjih.

V tokratni rubriki 24ur Fokus bomo odgovorili na večno vprašanje, kdo je boljši – Cristiano Ronaldo ali Lionel Messi. Novinar Adi Omerović ugotavlja, da je glede na število sledilcev na družbenih omrežjih zmagovalec Ronaldo. Posamezniki, ki imajo več 100 milijonov sledilcev, pa lahko s spontanim dejanjem povzročijo padec vrednosti delnic znanih blagovnih znamk.

Komotar minuta Komotar minuta so videoblogi Cirila Komotarja. 192 dni zapored je redno objavljal nove videovsebine, v petih letih pa je objavil skoraj 900 vlogov. ''Ljudem je najbolj všeč, če ne 'blefiraš', če si iskren in si tak, kot si," pravi.

Lepa Afna Lea Filipovič je med prvimi začela objavljati lepe stvari in vsebine, ki si jih želijo videti predvsem ženske. Začela je kot youtuberka in še danes redno objavlja vloge na svojem kanalu. ''Ko grem na počitnice, svojo publiko vzamem s sabo. Ljudem pokažem, kaj jem, kaj sem oblekla, kje sedim s svojim fantom na večerji.''

Lea in Ciril imata tudi novinarske izkušnje. Komotar je pot začel pri avtomobilistični reviji, Lepa Afna pa je delala za trendovske časopise in radio. Coolfotr in Coolmamacita Za njima sta sceno osvojila Jani in Teja Jugovic, ki sta se spoznala v resničnostnem šovu Gostilna išče šefa. Na internetu sta Coolfotr in Coolmamacita. Ves čas sta odkrito objavljala zasebne vsebine iz družinskega življenja, vse od nosečnosti pa do vzgoje otrok. ''Na začetku je bil vlog namenjen očetom – kaj 'fotri' počnejo, kako oče preživlja čas z otroki brez mame.''

Egocentrična omrežja ustvarjajo družbeni narcizem in epidemija je prilila olje na ogenj. Čas, ki ga dnevno preživimo pred ekrani, se je v povprečju podaljšal z devet na 13 ur. Trgovina se je preusmerila na internet in posledično so oglaševalci začeli intenzivno sodelovati z influencerji oziroma vplivneži. Patricia Pangeršič Prejšnji mesec je influencerka Patricia Pangeršič postala femme fatale. S 26-letno fitnes trenerko prek spleta redno vadi več kot 25.000 udeleženk. ''Mesečno prejmem okoli 15 tisoč e-mailov, lepo delamo in lepo zaslužimo, to je vse, kar bom rekla.''

Neuradna cena za objavo, ki doseže vsaj 10.000 uporabnikov, naj bi bila okoli 100 evrov. Za 100 tisoč sledilcev lahko torej vplivnež prejme tudi tisoč evrov. Podjetja sicer nikoli ne plačujejo le za posamično objavo, ampak se vplivneži vedno dogovarjajo za več objav v določenem časovnem obdobju. Challe Salle 30-letni Saša Petrović, ki nastopa kot Challe Salle, ima med domačimi glasbeniki največ sledilcev na družbenih omrežjih, kar mu je, kot pravi, v času epidemije prišlo še kako prav. ''280 tisoč ljudi me spremlja na vseh omrežjih skupaj. Če bi bil odvisen samo od koncertov, v tem obdobju, ko koncertov ni bilo, enostavno ne bi mogel preživeti. Lahko bi zaprl podjetje in rekel – to je to. Tako pa že štiri, pet let sodelujem z različnimi podjetji in sem ambasador različnih blagovnih znamk. Sodelujemo na dolgi rok."

Mlajši bežijo s platform, ki jih uporabljajo starši. S Facebooka na Instagram in zdaj na TikTok. Dzeloo Brata Dzeelo, Evzal in Nimet Dzeladini iz Radomelj, imata na TikToku že več kot 180.000 sledilcev. Veliko plešeta, opravljata izzive ter dajeta nasvete za pripravo jufke in kebaba. ''Živeti se da od dela, od TikToka se ne da živeti. Slovenija in Bosna, Makedonija, Srbija, Hrvaška – to so države, kjer ogledov ne plačujejo, razen če te podjetje direktno kontaktira.''

Gojko Ajkula Goran Hrvačanin je bil med prvimi, ki so v Sloveniji na internetu objavljali komične vsebine, in sicer je to počel pod imenom Gojko Ajkula. Od legendarnega carja je minilo že 11 let. ''Takrat nisi imel kje deliti videa, ker ni bilo družbenih omrežij. Na začetku –takrat sem še delal v igralnici – sem vse, kar sem posnel, pošiljal sodelavcem kar po e-mailu.''

V oddaji 24ur in rubriki Fokus z Adijem Omerovićem tudi o tem, kako smo se med epidemijo še bolj priklenili na telefone. Vsak vsakogar spremlja in komentira. Vsi smo potencialni vplivneži, če si to želimo ali ne. V prihodnosti si bo vsak od nas bolj kot slave verjetno želel, da bi vsaj za 15 minut ostal neopažen. Vsi s(m)o influencerji Vsi imajo profil, celo papež Frančišek. Na svetu ni politika brez socialnega kapitala na družbenih omrežjih. Od slovenskih politikov je magično mejo 100.000 sledilcev uspelo preseči kralju Instagrama Borutu Pahorju, ki objave verjetno načrtuje skupaj s sinom, meni strokovnjak za vplivnostni marketing Jan Macarol. ''On poje sendvič na bencinski črpalki in dobi od 7 do 8 tisoč všečkov.''

Andy Warhol je nekoč napovedal, da bo v prihodnosti vsak človek dobil 15 minut slave. Danes lahko z amaterskim posnetkom v nekaj urah dobite širšo pozornost.