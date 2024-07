'Če ne bi bilo nje, tudi mene danes najbrž ne bi bilo'

"Napišem tak iskren mail, prelila sem dušo na papir in nisem pričakovala nobenega odgovora, ker ga tudi drugje ni bilo." Jeleno je pred petimi leti doletela težka bolezen, potem ko je, v času korone, izgubila tudi službo. Ostala je brez zdravstvenega zavarovanja, nakopičili so se položnice, izvršbe, krediti, neplačani računi za stanovanje, opomini pred deložacijo. Ko je pomoč mesece neuspešno iskala pri vseh državnih institucijah, se je, na robu obupa, obrnila na Anito. "Isto noč me kliče gospa Anita Ogulin. Ob polnoči. In mi reče: Opravičujem se, danes sem bila na terenu, šele zdaj sem prišla domov. In je rekla: Vse se da rešiti. Umiri se, se bomo pogovorili. Naslednji dan smo stvari začeli urejati."

Izjemno empatična je brez obsojanj vedno poudarjala, da se revščina lahko zgodi vsakemu. Ne glede na družbeni status ali izobrazbo. Mehka kot pero, a hkrati odločna borka proti birokratskim oviram in glasna kritičarka togega sistema ter nemalokrat napačnih odločitev politike, ki so revščino še dodatno poglabljale.

Za druge se je razdajala vse svoje življenje. "Sebi ni kupila. Raje je za druge dala. Tudi zame. Dala mi je vso ljubezen tega sveta. Naučila me je ljubiti naravo in ljudi," pravi njen sin Simon. O njej govori s takim občudovanjem in spoštovanjem. Do vsega, kar je naredila za svojo družino in vse druge.

"Vso to dobroto, ki jo je razdala, jo je iskreno razdala. Ljubeča, srčna, dobronamerna, svetovljanska, požrtvovalna. Zame boginja," nadaljuje Simon in se zaveda, da so jo mnogi otroci in tudi odrasli, ki jim je pomagala, doživljali kot drugo mamo. "Ona je vsem nam druga mama. Za to ni drugega kot čarovnija. Če bi bilo na svetu malo več takih ljudi, kot je ona, bi bil ta svet raj," pripoveduje Jelena.

Kako zelo se je dotaknila src slehernega človeka, ne le tistih, ki jih je poznala in jim pomagala, kažejo številni odzivi, ki so se ta teden zvrstili ob novici, da je ni več med nami.