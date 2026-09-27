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Prekratko za šolo

Ljubljana, 27. 09. 2026 10.39 pred 36 minutami 2 min branja 13

Avtor:
Petra Čertanc Mavsar
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Prekratke majice in hlače, umetni nohti in trepalnice, močna ličila, piercingi in natikači. Če so učitelji nekoč preverjali, ali so oblačila čista in zakrpana, danes opozarjajo na pretirano razgaljenost in neprimerna oblačila, ne le v šolah, temveč tudi pri obisku kulturnih ustanov.

V avli Osnovne šole Ob Dravinji obiskovalce na steni pričaka kodeks oblačenja. Ni ga zahtevalo vodstvo šole. Niti starši. Da šola potrebuje pravila obnašanja in oblačenja, so se strinjali učenci sami. Prepovedali so kratke in raztrgane hlače, kapuce, dolge nohte, majice z žaljivimi in neprimernimi napisi. "Smo tudi želeli, da so pravila oziroma kazni bolj stroge, da se tudi učenci potem začnejo tega držati", pojasnjuje Alina, učenka 7. razreda.

Pravil se ne držijo vsi, pravi ravnateljica Nevenka Brdnik, opaža pa, da je ozračje na šoli boljše in se z oblačili ne ukvarjajo več toliko, kot so se včasih.

Podobno so zapisali tudi v Osnovni šoli Šmarje - Sap. "Od ramen do kolen" so poimenovali svoj kodeks in učenci so ga, kot kaže, večinsko sprejeli.

Oblačila kot izraz identitete

Oblačila že dolgo niso samo stvar praktičnosti ali okusa. Sporočajo, kateri skupini pripadamo, kakšne interese imamo, pogosto pa tudi, kakšen je socialni položaj naše družine.

Socialni psihologi opozarjajo, da je pritisk po pripadanju skupini v času odraščanja izjemno močan. "Moramo upoštevati perspektivo mladih. Oni so integralni del šole. S tem učencem sporočamo, da jih slišimo. Da slišimo tudi njihove razvojne potrebe in ne ignoriramo tega," je prepričan socialni psiholog Žiga Mekiš Recek s Filozofske fakultete.

Če so mladi nekoč zgled iskali predvsem med vrstniki v razredu, ga danes pogosto najdejo na zaslonu telefona. Paleta vzornikov je neprimerljivo širša, kot je bila pred desetletji. "Uporabljamo modo, stil oblačenja, da izrazimo svojo identiteto, da smo del določene kulture, subkulture", pravi Anouk, dijakinja ene od ljubljanskih gimnazij.

V zgodnjem otroštvu so starši pomemben dejavnik socializacije, v mladostništvu pa so to sovrstniki. "Na nas starših ni, da jim odvzamemo vso svobodo, ampak jih naučimo norme razumeti in spoštovati ter se prilagajati določenim okoljem," pravi Maša Muster, mama dveh osnovnošolcev.

Ob obisku kulturnih ustanov se razumevanje primernega oblačenja največkrat pokaže v praksi. Kako so se zahteve šole spreminjale skozi desetletja, kaj opažajo učitelji in kako se mladi z oblekami prilagajajo šolskemu prostoru, v rubriki 24ur Fokus.

Petra Čertanc Mavsar
Petra Čertanc Mavsar
FOTO: Fokus
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KOMENTARJI13

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metaloh
27. 09. 2026 11.16
Očitno bo tudi pri nas kmalu morala delovati nekakšna moralna policija...bolje rečeno moralni kodeks oblačenja predvsem v javnosti...no in sedaj se bodo Levaki zaleteli proti tej ideji kot ose na citruse...
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0 0
ap100
27. 09. 2026 11.11
a bomo še kaj o množici tatujev nametanih povsod že tudi pri najstnikih kaj komentirali
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+2
2 0
Covid 19
27. 09. 2026 11.09
Če otroci sami ugotavljajo,da nekaj ni primerno,pomeni,da tako sistem,starši in učitelji živijo na "planetu opic".Zgled,poglejte samo na družbena omrežja,kako se oblačijo mame teh šolark...Sam ne vem,ali naj to poimenujemo bolj oblačenje ali bolj slačenje..gre za dobo objektov.
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+3
3 0
Covid 19
27. 09. 2026 11.16
Koliko moških je že izjavilo,da očitno so ženske sprejele,da postajajo objekti,ker svtakim oblačenjem moškim sporočajo prav to..
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0 0
clox
27. 09. 2026 11.06
Dragi moji to je kontra učinek LGBT in feministične propagande. Od fantov ni nič, in bolj kot od njih ni nič, bolj izzivalno hočejo iz njih dekleta izvabit moškost. Če ste letaporabili za abjajcanje fantov, sedaj bo treba še zadrogirat in zafrigitid punce. Potem boste pa imeli poslušne lobotomirane zombije, ki bodo plačevali davke. To kar hočete.
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+2
2 0
štrekeljc
27. 09. 2026 11.05
So po vzoru Irana že ustanovili tudi moralno policijo, zadolženo za nadzor nad izvajanjem katoliškega kodeksa oblačenja in vedenja v javnosti?
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+0
3 3
JoniBravo
27. 09. 2026 10.58
Ženske ne znajo uporabljat možganov, ne vejo kako pristopit, ne vejo kako se pogovarjat. Nimajo nobenih veščin. Zato se zatekajo k provokativnemu oblačenju, da bi ta "pažnja" prisilila druge v dejanja. Torej če hočemo rešiti ženske, da se ne zatekajo k takemu oblačenju, je treba nekaj delat na njihovi samozavesti.
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-3
2 5
ap100
27. 09. 2026 10.58
počakajmo še 30 let pa bo zaradi prilagajanja hidjab obvezna oprema
Odgovori
+8
9 1
Protoc
27. 09. 2026 10.46
Habibi je pa v redu
Odgovori
+3
5 2
galeon
27. 09. 2026 10.43
Izraz identitete in pripadnosti je lahko samo šolska uniforma in nobena druga cunja. Cel pametni svet to pozna.
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+5
9 4
bor99
27. 09. 2026 11.11
pa še en oče naš pred poukom, kajne?
Odgovori
+1
1 0
jablan
27. 09. 2026 11.11
Ne maram uniform uniforme nosijo podložniki
Odgovori
+1
1 0
ImamLastnoMnenje
27. 09. 2026 11.11
Šolske uniforme uporablja 14 držav, od tega 1 evropska...tvoje pojmovanje pametnega sveta je, pričakovano, zelo omejeno.
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+1
1 0
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