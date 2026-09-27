Prekratko za šolo

V avli Osnovne šole Ob Dravinji obiskovalce na steni pričaka kodeks oblačenja. Ni ga zahtevalo vodstvo šole. Niti starši. Da šola potrebuje pravila obnašanja in oblačenja, so se strinjali učenci sami. Prepovedali so kratke in raztrgane hlače, kapuce, dolge nohte, majice z žaljivimi in neprimernimi napisi. "Smo tudi želeli, da so pravila oziroma kazni bolj stroge, da se tudi učenci potem začnejo tega držati", pojasnjuje Alina, učenka 7. razreda.

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Pravil se ne držijo vsi, pravi ravnateljica Nevenka Brdnik, opaža pa, da je ozračje na šoli boljše in se z oblačili ne ukvarjajo več toliko, kot so se včasih. Podobno so zapisali tudi v Osnovni šoli Šmarje - Sap. "Od ramen do kolen" so poimenovali svoj kodeks in učenci so ga, kot kaže, večinsko sprejeli.

Oblačila kot izraz identitete

Oblačila že dolgo niso samo stvar praktičnosti ali okusa. Sporočajo, kateri skupini pripadamo, kakšne interese imamo, pogosto pa tudi, kakšen je socialni položaj naše družine. Socialni psihologi opozarjajo, da je pritisk po pripadanju skupini v času odraščanja izjemno močan. "Moramo upoštevati perspektivo mladih. Oni so integralni del šole. S tem učencem sporočamo, da jih slišimo. Da slišimo tudi njihove razvojne potrebe in ne ignoriramo tega," je prepričan socialni psiholog Žiga Mekiš Recek s Filozofske fakultete. Če so mladi nekoč zgled iskali predvsem med vrstniki v razredu, ga danes pogosto najdejo na zaslonu telefona. Paleta vzornikov je neprimerljivo širša, kot je bila pred desetletji. "Uporabljamo modo, stil oblačenja, da izrazimo svojo identiteto, da smo del določene kulture, subkulture", pravi Anouk, dijakinja ene od ljubljanskih gimnazij. V zgodnjem otroštvu so starši pomemben dejavnik socializacije, v mladostništvu pa so to sovrstniki. "Na nas starših ni, da jim odvzamemo vso svobodo, ampak jih naučimo norme razumeti in spoštovati ter se prilagajati določenim okoljem," pravi Maša Muster, mama dveh osnovnošolcev.

Ob obisku kulturnih ustanov se razumevanje primernega oblačenja največkrat pokaže v praksi. Kako so se zahteve šole spreminjale skozi desetletja, kaj opažajo učitelji in kako se mladi z oblekami prilagajajo šolskemu prostoru, v rubriki 24ur Fokus.