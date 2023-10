Dars: kdo je ugrabil največje državno podjetje?

Podkupovanje, izsiljevanje, sumi korupcije, favoriziranje, sporni javni razpisi in državni denar. Skoraj mesec dni smo v uredništvu 24ur Fokus preverjali trditve naših virov. V tem času smo pridobili ekskluzivne posnetke, pričevanja, sporočila in dokumente, ki dokazujejo, da je v naši največji državni družbi nekaj narobe. Za našo rubriko je spregovoril tudi skesanec, ki trdi, da je za posel na Darsu plačal več deset tisoč evrov podkupnine.

Pred nekaj tedni smo se prvič srečali z žvižgačem, ki se je odločil, da nam, če bomo njegovo identiteto zakrili pred javnostjo, pove, kdo, kdaj in kako ga je izsiljeval za denar. "Povedal je, da ima nadzor na Darsu, da so imenovali njihove ljudi, s katerimi imajo kompleten nadzor nad razpisi, nad delom, nad pritožbami in nad vsem," nam med drugim pripoveduje. Ker gre za zelo resne obtožbe, smo v redakciji zahtevali dodaten dokaz in ga tudi dobili – ekskluzivni posnetek podkupovanja, ki ga bomo razkrili ob 19. uri v oddaji 24UR.

Pred kamere so stopili vsi vpleteni, tudi predsednik uprave Darsa Valentin Hajdinjak. Dars vodi dobra tri leta in je šele tretji predsednik uprave, ki je tam tako dolgo. Hajdinjak je bil ob prevzemu funkcije še vedno podpredsednik Nove Slovenije, četudi danes trdi, da je zgolj član, tako kot ostalih okoli deset tisoč članov.

Dlje sta na vrhu Darsa do sedaj sedela le njegova predhodnika Tomaž Vidic, ki je Dars vodil med letoma 2016 in 2020, ter Matjaž Knez, šef Darsa med letoma 2012 in 2016.

"Na sedežu uprave Darsa je vedno burno in zanimivo, vedno te kaj preseneti," nam pripoveduje Hajdinjak, ki je sicer odgovarjal tudi na neprijetna vprašanja o sumih korupcije, nedovoljenih stikih, favoriziranju in pritiskih. Tako je na primer prvič javno priznal, da so nanj vršili pritisk številni posamezniki, tudi zaposleni na več ministrstvih: "Na ne tako nizkih položajih."

Nevralgična točka Darsa – avtovleke tovornih vozil Pod drobnogled smo vzeli več javnih razpisov, ki so bili bodisi pravkar zaključeni ali pa še potekajo. Viri nam pripovedujejo o številnih nepravilnostih, favoriziranju in vpletanju odgovornih v postopke javnega naročanja. V današnji rubriki 24UR Fokus smo pod drobnogled vzeli aktualni razpis za avtovleke tovornih vozil, ki so ena od nevralgičnih točk Darsa. Gre za posel, nad katerim Dars nima praktično nobenega nadzora, saj gredo vsi računi mimo državne družbe. Rok za oddajo in odpiranje ponudb so že petkrat prestavili, zaradi pritožbe AMZS na Državno revizijsko komisijo. Videli boste, kako so si vpleteni razdelili posle.

V rubriki 24UR Fokus smo tokrat vzeli pod drobnogled aktualni javni razpis za avtovleke, v naslednjih dneh pa bomo v Dejstvih na 24ur.com poročali tudi o drugih domnevno spornih razpisih Darsa.

Prihodki iz naslova cestninjenja tovornjakov so znašali 267 milijonov evrov, prihodki od prodaje vinjet 195 milijonov evrov, prihodki od cestninjenja predora Karavanke pa dobrih 17 milijonov evrov.

Dars je sicer največje državno podjetje. Z več kot 1200 zaposlenimi so lani ustvarili več kot pol milijarde evrov prihodkov. Največ denarja so zaslužili s cestninami tovornih vozil in prodajo vinjet za osebna vozila. Ne zamudite Fokusa, nocoj ob 19. uri v oddaji 24UR na POP TV in na Voyo!