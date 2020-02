Dati glas večini, ki se upira sovraštvu

Pred nekaj dnevi je Alma Zadić dala intervju za rubriko 24UR Fokus. O Avstriji, novi vladi, koaliciji Zelenih s Sebastianom Kurzem, o sovraštvu, o okoljski politiki, o svoji življenjski zgodbi in o sosedskih odnosih.

Alma Zadić je sicer doktorica prava in najmlajša pravosodna ministrica v Avstriji doslej. Prihaja iz vrst Zelenih. Pripoveduje, da je bila, ko so se zaradi vojne preselili iz Bosne in Hercegovine v Avstrijo, ves čas v strahu, da bi morala državo zapustiti, a hkrati z občutkom, da se mora za svoje pravice odločno boriti. Prav zato se je odločila za študij prava. Leta 2007, ko ga je zaključila, je prakso opravljala na Mednarodnem kazenskem sodišču za vojne zločine na območju nekdanje Jugoslavije v Haagu in pri Mednarodni organizaciji za migracije na Dunaju. Nato pa študij nadaljevala na univerzi Columbia v ZDA. Po vrnitvi v Avstrijo je sedem let delala kot odvetnica, predvsem na področju mednarodnega prava in človekovih pravic.

Novinar Drozg jo v 15-minutnem intervjuju, ki ga objavljamo nocoj v 24UR Fokus, med drugim vpraša: "Vrnite se tja, od koder ste prišli, vam pišejo skrajni desničarji, označujejo vas za kriminalno muslimanko, ki da bo v Avstriji uvedla šeriatsko pravo, grozijo vam: metek je pripravljen za njo. Zaradi napadov in groženj imate neprekinjeno policijsko zaščito. Kako živite s tem?" Alma Zadić odgovori:"Moram reči, da sem bila presenečena zaradi tega sovraštva in teh komentarjev na začetku. Toda avstrijska vlada je takoj postavila policijo in zaščito, tako da sem od začetka imela zaščito. Drugi dan, ko sem postala ministrica, sem dobila to zaščito, ki med zdaj spremlja 24 ur na dan. Ni enostavno, ampak človek se navadi na vse. Vesela sem, da sem v profesionalnih rokah, da ljudje profesionalno opravljajo svoje delo. Zato se počutim varna."

Tudi ona je, tako kot mnogi, tarča nacionalizma, seksizma, rasizma."Mislim, da je to eno veliko vprašanje, o katerem bomo morali vsi mi dobro razmisliti, kako bomo organizirali družbo na način, da ne vodi do te diskriminacije, do rasizma. Hkrati pa moramo dati glas ljudem, ki vstanejo proti temu. Na primer s tem, ko sem jaz postala ministrica za pravosodje, se pokažejo stvari, da je naša družba pripravljena, da se spremeni. Družba je pripravljena, da lahko nekdo postane minister, ki ni rojen v Avstriji. To še pred nekaj leti ni bilo mogoče. Tako da mislim, da imamo tukaj dve stvari ... eno malo skupino, ki je zelo glasna, ki je skrajna, v kateri rasizem in diskriminacija rasteta. Hkrati pa imamo veliko skupino ljudi, ki misli drugače in to skupino moramo podpirati."

"Mene državljani Avstrije kličejo na ministrstvo in mi sporočajo, da stojijo za mano: ne skrbite, Avstrija ni takšna. To na koncu da človeku neko moč, da se bori proti temu, ker enostavno vidiš, da niso vsi takšni, da je to ena majhna skupina, ki je zelo glasna in ki je lahko tudi zelo nevarna,"pojasnjuje Alma Zadić. Miha Drozg jo je spraševal tudi o odnosih Avstrije s Slovenijo, manjšinah, o mejah, okoljski politiki, o tem, kako bo na različnih področjih delovala nova avstrijska vlada, v kateri sta dve tako različni stranki. Kaj je povedala? Nocoj v 24UR Fokus!