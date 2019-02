'Delati v tej ambulanti je moje osebno zadoščenje. Pomagati ljudem v stiski'

Včasih so edino zdravniško pomoč tam dobili mnogi izbrisani državljani, pogosti obiskovalci so brezdomci, zdaj narašča število tistih obrtnikov, ki so izgubili vse, ker jim naročniki in večja podjetja ne plačujejo, pa delavci brez zavarovanja, tudi zelo revni upokojenci, begunci ...

Po nekaterih ocenah, točne številke namreč ne ve nihče, je v naši državi od 30 tisoč do 50 tisoč ljudi, ki so brez zdravstvenega zavarovanja. Mnogi, ki prihajajo v pro bono ambulante, imajo poleg drugih zdravstvenih težav tudi psihične težave, saj so ostali brez služb ali pa se kako drugače znašli na robu družbe. Mnogi se zelo težko sploh obrnejo po pomoč.

Novinarka Petra Čertanc Mavsarje obiskala nekatere pro bono ambulante, analizirala stanje na tem področju in vzroke, ki so pripeljali do tu, da je pro bono ambulanta nekaj, kar v naši družbi potrebujemo. Kje so sistemski razlogi in rešitve? Ob tem pa globok poklon vsem, ki prostovoljno delajo v teh ambulantah in skrbijo za ljudi, za katere nihče drug noče.

