'Delavca se privadi v način življenja, ki je izkoriščevalski'

"Delalo se je po 10 ur, včasih tudi več. Na plačilni listi je bilo vse, da je vse urejeno, plača, dopust, regres, praznik ... ampak jaz nič nisem imel, vse, kar je bilo, so bile ure." In to le ure, ko so lahko delali. Če denimo niso mogli delati zaradi vremenskih razmer, so jim te ure odbili ... Največja kalvarija pa se začne, ko zboliš ali če se poškoduješ na delovnem mestu. "Imela sva dogovor, da delodajalec plača stanovanje, jaz pa delam. Ko sem bil na bolniški, pa je rekel, da mi ne more plačati stanovanja: nisi delal, dolžan si to plačati. Kako sem jaz dolžan to plačati? Saj si nisem namerno zlomil noge. Pa je rekel: ne, ti si, nisi delal, ne morem ti plačati, nisi delal, ti plačaj ... in tako da mi je odbil teh 1300 evrov."

Takšne zgodbe v naši pisarni - pripovedujeGoran Lukić iz Delavske svetovalnice - poslušamo vsak dan. Lukić razlaga, kako se delavce "privadi v način življenja, ki je izkoriščevalski". To postane njihov svet, edina "normalnost", ki jo pozanjo.

Pereč problem v Sloveniji je tudi prekarnost. Ta pogosto vodi v stiske, negotovost, strah, ljudje so primorani v prekarnih oblikah dela živeti leta in leta, tudi desetletja ...

Tudi o tem nocoj v rubriki 24ur Fokus. Novinar Miha Drozg je govoril s kar nekaj prekarnimi delavci ... V Fokusu boste videli tri ženske, s tremi povsem različnimi zgodbami, ki jim je skupna - prekarnost. Kakšna je realnost njihovega dela, plačila, življenja, kakšen je sistem ... "V bistvu je težava prekarnosti z dveh strani, s strani posameznika in s strani družbe. Se pravi, ima zelo škodne učinke za pravzaprav delo in življenje posameznika, pa ne samo za njega, ampak tudi za člane ožje družine. Na družbeni ravni pa prekarnost ruši pravzaprav temelje socialne države, ruši pravzaprav tudi demokratična načela,"pripoveduje Črt Poglajenz Inštituta za študije prekariata.