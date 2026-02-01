Naslovnica
Fokus

Delavsko solastništvo: razvojna priložnost za slovensko gospodarstvo?

Ljubljana, 01. 02. 2026 07.00 pred dvema dnevoma 3 min branja 20

Avtor:
Miha Drozg
Delavci

Lastniki malih in srednjih podjetij – hrbtenice slovenskega gospodarstva – so vse starejši. V prihodnjih desetih letih se jih bo od 34 do 50 odstotkov umaknilo iz lastništva, a le četrtina – kažejo raziskave – jih ima izdelan načrt lastniškega oz. vodstvenega nasledstva. Je zanje rešitev delavsko lastništvo, ki ga spodbuja nov zakon? Gre za korak naprej ali vračanje v prejšnji sistem samoupravljanja, ki se ni najbolje obnesel? Kako je v podjetjih, ki so že leta v solastništvu delavcev, zaposlenih?

M Sora, Etiketa in Dewesoft. Trojica na prvi pogled povsem različnih podjetij, ki pa ima skupni imenovalec. Solastniki vseh so tudi delavci, zaposleni. V M Sori se je vse začelo že kmalu po drugi svetovni vojni, ko so ustanovili zadrugo, jo združili z lesarsko dejavnostjo in razširili delovanje: odkup lesa, mleka, živine, trgovinska dejavnost. Po osamosvojitvi, pripoveduje dolgoletni predsednik zadruge Anton Kokelj, so začeli med zadružnike sprejemati tudi zaposlene, ne le kmetov. "Mislim, da smo bili edini v Sloveniji. Takrat so bili določeni temelji postavljeni za naprej, da so vse enote ostale skupaj pod zadrugo. Ostali smo skupaj in se skupaj začeli razvijati." Pred dvema desetletjema so se preoblikovali v delniško družbo z notranjim lastništvom, pojasnjuje direktor Aleš Ugovšek. "Od leta 2006 je največja lastnica še vedno Kmetijsko-gozdarska zadruga M Sora. Preostalih 80 odstotkov lastništva pa je v rokah zaposlenih, nekdanjih zaposlenih, naših kmetov. Eden najpomembnejših pogojev, da lahko vstopiš v lastništvo M Sore, je prav to, da postaneš zadružnik." Danes imajo skoraj 300 zaposlenih v petih državah, od tega v Sloveniji več kot 200. 141 zadružnikov je tudi lastnikov podjetja.

Trdo delo in odrekanje

Le streljaj od M Sore je Etiketa. Plod njihovega znanja so napisi na dresih številnih velikih nogometnih zvezdnikov, klubov, reprezentanc. Sodelujejo z avtomobilsko, prehrambeno, farmacevtsko industrijo. V podjetju, pripoveduje generalni direktor Primož Kokalj, se že od nekdaj čuti močna pripadnost zaposlenih. "Firmo so naredili praktično iz nič, brez znanja, s trdim delom, odrekanjem in z zavedanjem, da si s svojim delom stvari povrnejo nazaj." Po privatizaciji je bila zaradi vloženih certifikatov približno polovica podjetja v lasti zaposlenih, druga polovica v rokah državnih in paradržavnih skladov. Na začetku tisočletja, ko jim je grozil sovražni tuji prevzem, pa so zaposleni znova strnili vrste ter odkupili še ostale deleže. "Takrat so dali svoj denar, od svojih plač, odplačali te deleže," pripoveduje Kokalj. "In od takrat smo firma v lasti zaposlenih."

Zaposleni čutijo, da delajo zase

Trboveljski Dewesoft že dobri dve desetletji in pol spreminja svet merilne tehnologije. Nasa, avtomobilski in tehnološki velikani. Ker so rasli hitro in so bila naročila iz leta v leto večja, je vodstvo podjetja z Juretom Knezom na čelu že pred več kot desetletjem razmišljalo, kako zmanjšati razlike med pogledi in pričakovanji lastnikov ter zaposlenih, pojasnjuje Sonja Šmuc, namestnica predsednika za strateške projekte v podjetju. "Eden od delov v mozaiku različnih idej je bil tudi ta, da če bi pa vsi razmišljali kot lastnik, potem lahko mnogo bolj strnemo svoje moči, svoje napore in jih pokažemo, ko je potrebno. Da bi to verjetno imelo motivacijski učinek na vse nas. In dejstvo je, da ga ima." Zaposlenim so torej tedaj omogočili, da variabilni del plače dvakrat na leto vložijo v lastništvo podjetja. Danes je od 219 zaposlenih v Sloveniji že več kot polovica tudi solastnikov Dewesofta.

Kaj prinaša zakon o delavskih zadrugah?

Da bi bilo podjetij, kjer so zaposleni tudi lastniki, več, od začetka leta velja zakon o lastniški zadrugi delavcev. Shema, podprta tudi z davčnimi olajšavami, je primerna predvsem za majhna in srednje velika, zlasti družinska podjetja, kjer bi se lastniki umaknili, pa nimajo naslednikov. In takšnih je v Sloveniji veliko, pojasnjuje Tej Gonza z Inštituta za ekonomsko demokracijo. "Med 34 in 50 odstotkov lastnikov se umika v naslednjih desetih letih. To je več tisoč podjetij, ki zagotavljajo več sto tisoč delovnih mest. In med njimi je samo 25 odstotkov takšnih, ki vedo, kaj narediti z lastništvom. Velika večina lastnikov ne ve, kako se umakniti. In to je zelo pomembno razvojno vprašanje, ki ga moramo nasloviti."

Kaj torej prinaša Zakon o lastniški zadrugi delavcev? Kako deluje? Gre za pot do stabilnejšega gospodarstva? Ali vračanje v sistem samoupravljanja, ki se ni najbolje obnesel? O tem nocoj v rubriki 24UR Fokus.

Raje na Onlyfans kot v službo?

KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

NeXadileC
01. 02. 2026 16.33
Kašen namen je volilne baze? Da se jo oceja, in oceja, in oceja...
Odgovori
0 0
zulj001
01. 02. 2026 16.33
Koliko vložka toliko lastništva ,to že imamo. Ti naši imajo verjetno v mislih "nacionalizacijo" v tej stroki so specializirali...
Odgovori
+3
3 0
NeXadileC
01. 02. 2026 16.32
Spet hočejo naše prihranke!
Odgovori
0 0
NeXadileC
01. 02. 2026 16.22
Melania. Samo v kinu. Kupi vstopnico. 😀😅😆🤣😂😅
Odgovori
-2
0 2
NeXadileC
01. 02. 2026 16.34
Zakaj minusi? Tako reklama.
Odgovori
0 0
NeXadileC
01. 02. 2026 16.16
Civilni uslužbenci EU (32.000 jih imamo), so po viru (Politico in Bruseljski Tajmz), v odkritem spopadu z Ursulo von der Leyen. Naj bi jo bojkotirali, ker vodi komisijo v senci, paralelno vlado, brez odgovornosti, kako so rekli. Gre namreč za outsourcing pisanja zakonov na zunanje firme in posameznike, zaradi nezaupanja v lastne. Z vsako pravice se lahko sprašujemo, kdo piše EU zakone? Razkrit zaupni interni memorandum, od 28.01.2026, ki zdaj kroži po bruseljskih časopisih, nakazuje, da so predragi javni uslužbenci Evropske unije v odkritem uporu proti lastni predsednici Ursuli von der Leyen. Ursulo domnevno obtožujejo, da je zaobšla itak predrage strokovnjake Evropske unije. Namesto tega pa najobčutljivejše evropske zakone predaja še bolj dragim, "izjemno dragim" zasebnim svetovalnim podjetjem, kot sta McKinsey in BCG. Uradna ekipa naj bi jih potem le (copy paste) potrjevala, podpisovala in prevzemala odgovornosti. Mi to vse plačujemo.
Odgovori
+1
1 0
NeXadileC
01. 02. 2026 16.27
Menda jim plačuje posebej 64.000€ na dan, za nič odgovornosti.
Odgovori
0 0
NeXadileC
01. 02. 2026 16.28
Naj bi strošek zunanjiega svetovanja dosegel 1,3 milijarde € letno.
Odgovori
0 0
jablan
01. 02. 2026 16.16
z eno besedo nateg
Odgovori
+4
4 0
2mt8
01. 02. 2026 16.13
Smo imeli v Jugoslaviji delavsko samoupravljanje pod partijskim nadzorom, pa je vse propadlo
Odgovori
+4
5 1
jablan
01. 02. 2026 16.14
jp samo tolk ni propadlo kot je slovenija
Odgovori
+0
2 2
marker1
01. 02. 2026 16.03
Ste že pozabili na certifikate ob osamosvojitvi? Ali pa nakup državnih obveznic? Pa raznih pokojninskih stebrov, ki so žalostno propadli? Vladajočim diši denar na računih varčevalcev. Cilj nakupa podjetja je samo pridobivanje denarja. Vložiš v podjetje, garaš, država pa ti od dobička skozi dajatve pobere čez 50 %. Zakaj bi le delal? Da bo potem nekdo ta denar delil NVO, migrantom, Palestini, Ukrajini in raznim kandidaturam v ZN, si izmišljeval nova ministrstva za zaslužne člane strank in plačeval nevidno delo. Ne!
Odgovori
+5
5 0
tech
01. 02. 2026 15.35
Zakaj bi se umaknil iz lastništva, razen v primeru smrti. Ko sei ne bo dalo več, bom podjetje ali prodal ali pa zaprl in dal v najem poslovne prostore. Če bodo imali delavci dovolj denarja za kupit podjetje, zakaj ne.
Odgovori
+4
4 0
jablan
01. 02. 2026 16.15
hahahah zemu se reče nateg
Odgovori
+1
2 1
NeXadileC
01. 02. 2026 15.29
Pa to smo že imeli, v različnih oblikah. Elita je vse pokradla. Narodu so ostala potrdila in ničvredna dokazila. Ne sanjajte na Maj...
Odgovori
+4
4 0
NeXadileC
01. 02. 2026 15.30
Ponovi vajo, bedake je lahko spet nategniti...
Odgovori
+5
5 0
NeXadileC
01. 02. 2026 15.24
Približevanju socijalizmu od spodaj. Bruselj se mu približuje od zgoraj, po WEF navodilih, le da mu rečejo Stake Kapitalizem. Tako postajamo svet '1984'.
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
01. 02. 2026 15.25
Le da se naši ne hvalijo z novim zakonom. Slediju sijtatu Bruslja.
Odgovori
+2
2 0
NeXadileC
01. 02. 2026 15.27
Sledijo diktatu Bruslja.
Odgovori
+2
2 0
Sirhakel7
01. 02. 2026 15.17
Firma, ki se odloči za to pot naj se odloči. Kdor ne pač ne... a ni to smisel demokracije in svobodnega podjetništva ??
Odgovori
+5
5 0
bibaleze
