Dobra zgodba iz epidemije: moč tehnologije in povezovanja

Bilo je ob začetku prvega vala epidemije koronavirusa v Sloveniji. Strah, negotovost ... tudi zaradi pomanjkanja zaščitne opreme. Zato - pripoveduje v nocojšnjem 24UR Fokus novinarju Mihi Drozgu David Kvaternik - je bilo treba nekaj storiti, se znajti po svoje. Kot strokovnjak za navidezno in obogateno resničnost ter navdušenec nad 3D tiskom se je takoj lotil dela. "Rečeno je bilo, da bomo maske rabili, rečeno je bilo, da mask ni več. Torej, kot izdelovalec, je bilo jasno, pač masko je treba sam narediti. / ... / Pogledal sem na internetu, kateri prosto dostopen filter omogoča stopnjo zaščite, pri kateri lahko govorimo o zaščiti tistega, ki nosi masko. In potem je bil samo izziv, kako v bistvu ta filter spraviti v samo masko, in imeti za prijatelje in družino na voljo zaščito. / ... / In to je potem rezultat tega. Vse ostalo je potem čisto organsko zraslo naprej."

Rodila se je platorma Zaščitimo Slovenijo, kjer so se povezali vsi, ki so želeli natisniti 3D maske, imenovane Gladius Friends. "Čez 250 prostovoljcev smo imeli v bazi. Mislim, da skupno kapaciteto čez 500 tiskalnikov, kar pomeni kar širom Slovenije," se spominja Kvaternik. Sprožil se je pravi plaz, mnogi, ki imajo 3D printer, so začeli printati maske - zase, za svoje kolege, za družine, za znance, za ljudi, ki so jih potrebovali ...