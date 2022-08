Dojenje ima mnogo dobrobiti, a nikakor ne sme biti prisila

Kakšni so torej miti in resnice o dojenju? Ali lahko doji čisto vsaka mama? In zakaj nekatere mame čutijo, da jih silijo dojiti? O vsem tem za 24UR Fokus pripovedujejo strokovnjakinje: babica, ginekologinja in pediatrinja, vse prihajajo iz ljubljanske porodnišnice. Imamo tudi osebne zgodbe, prvo nam je zaupala Sara Rutar – zagotovo se je spomnite kot zmagovalke našega kuharskega šova Masterchef.

Zmagovalka Masterchefa: Še danes se ne dojiva polno

Rutarjeva je konec meseca maja nekoliko prezgodaj rodila sina Gabrijela. Skrbno se je pripravljala na porod, a je zaradi spleta okoliščin rodila s carskim rezom. Rodila je tri tedne prezgodaj s carskim rezom. Bila je oslabljena, utrujena, telo razbolelo. "... sem se počutila v momentu prav nesposobno, psihično me je to zdelalo, potem pa še dojenje, ker nekako prave podpore v porodnišnici nisem dobila." Na oddelku je bilo ogromno porodnic, babice so tekale od ene do druge, še pripoveduje Sara in pripoveduje, kako si je želela čim prej domov, v domače okolje: "... da se sprostim in poskrbim za dojenje na drugačen način." Sara o težavah z dojenjem govori javno, ker se ji to zdi pomembno, saj je pritisk okolice enormen.



Številne zvezdnice na družbenih omrežjih objavljajo fotografije, kako dojijo svoje otroke. Nekatere želijo s tem druge mame vzpodbuditi k dojenju, predvsem pa poudarjajo, da dojenje v javnosti ni nič takega. A družbena omrežja pogosto prikazujejo tudi izkrivljeno sliko – sliko popolne mame, ki polno doji, je brezhibno urejena in vedno nasmejana. Resnica o dojenju pa je povsem drugačna. "Eni na tisoč mamic dojenje steče brez problema," pojasnjuje Tina Perme, pediatrinja in neonatologinja: "Največja težava je pri prvorodkah, ko res traja nekaj dni, da pride – kot temu rečemo – naval mleka. In v tem času so praviloma ženske odpuščene domov ... v resnici si tudi želijo domov, ker mislijo, da bo doma lažje, ker bodo imele podporo družine, partnerja. Ni pa to vedno edina pomoč, ki jo potrebujejo."

'Mamice doma ne dobijo vedno podpore, ki jo potrebujejo'

Mamice doma obišče patronažna sestra. Izkušnje so različne, a ponekod je patronažna služba izjemno obremenjena in sestre nimajo dovolj časa, da bi se bolj intenzivno posvetile mamicam in dojenju. To je odprlo vrata tako imenovanim svetovalkam za dojenje. Ena izmed njih je Urška Repnik, diplomirana slavistka, mama dveh otrok, ki se je zaradi slabe osebne izkušnje pri dojenju prvega otroka podala v povsem drug poklic. Hitro je ugotovila, kako pomembno je znanje o dojenju in priprava nanj. "Vse mame se pripravljamo na porod, bistveno manj pa na poporodno obdobje, ki je v resnici zahtevnejše. Tako kot se pripravljamo, kako bomo kupile voziček pa opremile sobico ... če bi pol toliko časa dale v priprave na poporodno obdobje, bi bilo tega (težav z dojenjem) bistveno manj."

Ali vse ženske lahko dojijo?

Obsežnih razlogov, zakaj zdrave ženske ne bi mogle dojiti, ni, pojasnjuje ginekologinja Vesna Fabjan Vodušek. Dobrobiti dojenja so, da je začetno materino mleko kolostrum bogato z imunoglobini, zaščitnimi protitelesi, ki ščitijo novorojenčka, krepijo njegov imunski sistem, izboljšajo odpornost na bolezni. "Tudi če mama preboleva virusno bolezen, dejansko z dojenjem prenaša protitelesa na otroka in ga s tem zaščiti in v resnici otroci bistveno lažje prebolevajo vsa ta obolenja" razlaga. Hranila v materinem mleku so optimalno razporejena. Dovolj je maščob, beljakovin, ogljikovih hidratov. Adaptirana mleka so le približek naravnemu, a največja težava je ravno razporejenost hranil. "Dojenje pomeni tudi navezavo mame na otroka," poudarja Fabjan Voduškova. Dokazano preprečuje psihološke in psihiatrične težave, kot je denimo poporodna depresija. A na drugi strani mnoge ženske spravlja v obup, predvsem takrat, ko bi rade dojile, pa ne gre.