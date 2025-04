Dopusti, kupčije in bolnišnica

Je šlo zgolj za prijateljsko počitnikovanje? So se ta dopustovanja komu obrestovala? In kako?

Ob 19. uri v rubriki Fokus oddaje 24ur razkrivamo potencialno sporna vladna kadrovanja, sumljiva ravnanja na čelu ene od slovenskih bolnišnic in – brezplačne dopuste.

"Nisem zavezan k poročanju o svojem premoženjskem stanju in me ne vežejo omejitve v povezavi z angažiranjem odvetniških pisarn, vezano na moja zasebna, osebna in poslovna razmerja. V življenju sem sodeloval s številnimi odvetniki in s kom, na katerih zadevah in tako dalje je popolnoma moja zasebna stvar," je le eden od odgovorov na naša novinarska vprašanja, potem ko nam vodilni v državni instituciji niso želeli pokazati dokumentacije.

A naša ekipa razpolaga s številnimi sporočili. Informacije segajo do samega vrha slovenske vlade.