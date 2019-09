'Znanstvenika ne ženejo nagrade, ampak vprašanja, na katera ne vemo odgovorov'

"To so velika vprašanja, ki nas zanimajo. Ampak odgovarjamo jih pa na zelo opazovalski način. Opazujemo vesolje, opazujemo oddaljene galaksije, opazujemo svetlobo, ki gre do 13 milijard let nazaj. Na osnovi teh opazovanj potem poskušamo določiti sestavo vesolja, začetek vesolja in prihodnost vesolja,"za nocojšnji 24ur Fokus pravi dr.Uroš Seljak. Novinar Miha Drozg se je z njim pogovarjal o njegovem delu, pomenu znanosti, usodi vesolja, vzporednih vesoljih, teorijah ...

Akademska kariera Uroša Seljaka je impresivna. Najprej Univerza v Ljubljani: diploma in magisterij iz fizike. Že tu je izstopal kot študent z osupljivimi sposobnostmi, o tem govorijo njegovi nekdanji profesorji. Zatem je takoj odšel v tujino. Po doktoratu iz astrofizike in kozmologije na MIT ter podoktorskem študiju na harvardski univerzi je sprejel profesorsko mesto na Univerzi Princeton.

Delal je tudi na Mednarodnem središču za teoretično fiziko Abdus Salam v Trstu in na Univerzi v Zürichu. Pred 11 leti pa se je preselil na Berkeley. Na cenjeni kalifornijski univerzi prof. Seljak predava fiziko in astronomijo. Leta 2012 je od Nobelovega nagrajenca Georgea Smootha prevzel tudi vodenje tamkajšnjega Centra za kozmološko fiziko.