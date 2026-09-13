Drugi tir: desni je končan, levi šele prihaja. Zakaj gradimo dvakrat?

"Gradnja naj bi se začela prihodnje leto, računamo, da bi trajala do leta 2030. In naša konservativna ocena je, da bi bila oba tira do konca leta 2030 tudi v obratovanju," optimistično napoveduje generalni direktor 2TDK Matej Oset. V začetku junija je 2TDK vložil zahtevo za izdajo tako imenovanega integralnega gradbenega dovoljenja.
Na trasi drugega tira medtem še vedno odpravljajo eno največjih nepričakovanih težav projekta, plazenje terena v dolini Glinščice. Za stabilizacijo pobočja morajo zgraditi šest do 30 metrov globokih temeljev oziroma vodnjakov.
"To so najzahtevnejši projekti," pojasnjuje Simon Avsec iz podjetja Kolektor CPG. "Z izkopom prvega vodnjaka smo trenutno na globini minus 21 metrov. Ta vodnjak pa gre do globine 30 metrov." Še en vodnjak mora Kolektor zgraditi do konca leta, preostale štiri do septembra 2028.
Četudi zahteven, je tak ukrep za varnost proge nujen, poudarja dr. Janko Logar z ljubljanske Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. "Plaz se je premaknil za nekih pet, šest centimetrov med gradnjo, zdaj pa se premika s hitrostjo približno pol do en centimeter na leto. Gre za zelo počasno premikanje, kar je ugodno. Po drugi strani pa je tukaj hitra železnica, ki ne dopušča deformacij, zato tega nismo mogli prepustiti naravnim dogajanjem."
Gradnja vodnjakov je milijardni projekt podražila za skoraj 16 milijonov evrov, osem drugih aneksov še za dobrih 50 milijonov evrov. A na 2TDK zatrjujejo, da skupna investicijska vrednost ostaja nespremenjena. "Kljub vsem težavam smo blizu konca, kjer vrednost ostaja v teh okvirih, se pravi milijardo in 109 milijonov evrov," zatrjuje Oset.
A konec gradnje enega – desnega, je hkrati začetek gradnje drugega – levega tira. To pa pomeni še vsaj 3 leta in dobrih 400 milijonov evrov. Ob tem pa ključno vprašanje: ne bi bilo bolj smiselno, tudi ceneje, da bi že od vsega začetka gradili dva tira? "Zagotovo bi bilo bolj pametno narediti oba hkrati," ocenjuje predsednik projektnega sveta za civilni nadzor drugega tira Jadran Bajec. "Cene bi bile seveda tudi nižje, če bi se delalo vzporedno, ampak tako je, kot pač je."
Zakaj torej gradimo dvakrat? Kaj o tem pravi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec? In kako milijonske podražitve upravičujejo v družbi Kolektor CPG? V rubriki 24UR Fokus.
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