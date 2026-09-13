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Drugi tir: desni je končan, levi šele prihaja. Zakaj gradimo dvakrat?

Ljubljana, 13. 09. 2026 10.27 pred 10 minutami 2 min branja 7

Avtor:
Miha Drozg
Gradnja drugega tira

Po številnih zamudah in zapletih, aferah, revizijah, aneksih in milijonskih podražitvah je gradnja več kot milijardo evrov vrednega drugega tira končana. Da bo vožnja po 27 kilometrov dolgi progi res varna, morajo sicer v dolini Glinščice zgraditi še šest velikih in globokih temeljev, s katerimi bodo ustavili nevarno drsenje hriba. Že prihodnje leto pa naj bi se začela tudi gradnja vzporednega tira, kar pomeni še vsaj tri leta in dodatnih 400 milijonov evrov. Ne bi bilo bolj smiselno, predvsem pa ceneje, če bi že od vsega začetka gradili dvotirno progo?

"Gradnja naj bi se začela prihodnje leto, računamo, da bi trajala do leta 2030. In naša konservativna ocena je, da bi bila oba tira do konca leta 2030 tudi v obratovanju," optimistično napoveduje generalni direktor 2TDK Matej Oset. V začetku junija je 2TDK vložil zahtevo za izdajo tako imenovanega integralnega gradbenega dovoljenja.

Na trasi drugega tira medtem še vedno odpravljajo eno največjih nepričakovanih težav projekta, plazenje terena v dolini Glinščice. Za stabilizacijo pobočja morajo zgraditi šest do 30 metrov globokih temeljev oziroma vodnjakov.

"To so najzahtevnejši projekti," pojasnjuje Simon Avsec iz podjetja Kolektor CPG. "Z izkopom prvega vodnjaka smo trenutno na globini minus 21 metrov. Ta vodnjak pa gre do globine 30 metrov." Še en vodnjak mora Kolektor zgraditi do konca leta, preostale štiri do septembra 2028.

Kako poteka gradnja vodnjakov? Kaj vse so na trasi vzporednega tira odkrili arheologi? Kaj je z zahtevkom turškega podjetja Yapi Merkezi, ki od Slovenije terja 330 milijonov evrov? V rubriki 24UR Fokus ob 19.00

Četudi zahteven, je tak ukrep za varnost proge nujen, poudarja dr. Janko Logar z ljubljanske Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. "Plaz se je premaknil za nekih pet, šest centimetrov med gradnjo, zdaj pa se premika s hitrostjo približno pol do en centimeter na leto. Gre za zelo počasno premikanje, kar je ugodno. Po drugi strani pa je tukaj hitra železnica, ki ne dopušča deformacij, zato tega nismo mogli prepustiti naravnim dogajanjem."

Gradnja vodnjakov je milijardni projekt podražila za skoraj 16 milijonov evrov, osem drugih aneksov še za dobrih 50 milijonov evrov. A na 2TDK zatrjujejo, da skupna investicijska vrednost ostaja nespremenjena. "Kljub vsem težavam smo blizu konca, kjer vrednost ostaja v teh okvirih, se pravi milijardo in 109 milijonov evrov," zatrjuje Oset.

A konec gradnje enega – desnega, je hkrati začetek gradnje drugega – levega tira. To pa pomeni še vsaj 3 leta in dobrih 400 milijonov evrov. Ob tem pa ključno vprašanje: ne bi bilo bolj smiselno, tudi ceneje, da bi že od vsega začetka gradili dva tira? "Zagotovo bi bilo bolj pametno narediti oba hkrati," ocenjuje predsednik projektnega sveta za civilni nadzor drugega tira Jadran Bajec. "Cene bi bile seveda tudi nižje, če bi se delalo vzporedno, ampak tako je, kot pač je."

Zakaj torej gradimo dvakrat? Kaj o tem pravi infrastrukturni minister Jernej Vrtovec? In kako milijonske podražitve upravičujejo v družbi Kolektor CPG? V rubriki 24UR Fokus.

24ur Fokus
drugi tir gradnja železnice slovenija

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KOMENTARJI7

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Minovak
13. 09. 2026 10.38
Pod Bratuškovo je bilo določeno, da se gradi 1 tir, čeprav je desnica dokazala, da je smiselno in veliko ceneje graditi dva naenkrat. Ona je nasprotovala, kot ves desni pol (ki še nikoli ni imel nič prav) in zato imamo (?) še vedno enega. Šele sedaj so spoznali, da so imeli desni prav, seveda pa tega ne bodo priznali, mi pa vemo. Cena pa bo dvojna ali več!
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0 0
4krogci
13. 09. 2026 10.37
a zakaj 2x Kr se dejte lepo spomnit kaksen je bil prvi projekt, katerega je SDS z vojakom VILIJEM rusil par let z kr 2 referendumoma!!!! potem so pa prsli na oblast in odstranil v projektu par mostov in viaduktov in na vrat na nos ga dal Kolektorju v izdelavo med korono!!! In ja to istemu kolektorju, ki se je baje kr sam spomnu da Mijicu ni poravnal vseh racunov in to v tocnem znesku, ki jih dolguje drzavi!!!
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+1
1 0
ptuj.si
13. 09. 2026 10.35
Holob je že to slavnostno odprl. Kako še ni končano?
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0 0
Solatko
13. 09. 2026 10.34
Golobova zapuščina, še več nebuloz, neunčikovitosti in kraj denarja
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+2
2 0
tech
13. 09. 2026 10.33
"Zakaj gradimo dvakrat?" ker z denarjem upravlja mafija. Druge razlage ne najdem.
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0 0
graf
13. 09. 2026 10.32
zata denar bi Kitajci naredili še eno letališče vmes ...
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0 0
ptuj.si
13. 09. 2026 10.33
In vse na pol. Drugače pa kako šele končan, saj je ja golob že imel otvoritev.
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+1
1 0
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