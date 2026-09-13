Drugi tir: desni je končan, levi šele prihaja. Zakaj gradimo dvakrat?

"Gradnja naj bi se začela prihodnje leto, računamo, da bi trajala do leta 2030. In naša konservativna ocena je, da bi bila oba tira do konca leta 2030 tudi v obratovanju," optimistično napoveduje generalni direktor 2TDK Matej Oset. V začetku junija je 2TDK vložil zahtevo za izdajo tako imenovanega integralnega gradbenega dovoljenja. Na trasi drugega tira medtem še vedno odpravljajo eno največjih nepričakovanih težav projekta, plazenje terena v dolini Glinščice. Za stabilizacijo pobočja morajo zgraditi šest do 30 metrov globokih temeljev oziroma vodnjakov. "To so najzahtevnejši projekti," pojasnjuje Simon Avsec iz podjetja Kolektor CPG. "Z izkopom prvega vodnjaka smo trenutno na globini minus 21 metrov. Ta vodnjak pa gre do globine 30 metrov." Še en vodnjak mora Kolektor zgraditi do konca leta, preostale štiri do septembra 2028.

Kako poteka gradnja vodnjakov? Kaj vse so na trasi vzporednega tira odkrili arheologi? Kaj je z zahtevkom turškega podjetja Yapi Merkezi, ki od Slovenije terja 330 milijonov evrov? V rubriki 24UR Fokus ob 19.00

Četudi zahteven, je tak ukrep za varnost proge nujen, poudarja dr. Janko Logar z ljubljanske Fakultete za gradbeništvo in geodezijo. "Plaz se je premaknil za nekih pet, šest centimetrov med gradnjo, zdaj pa se premika s hitrostjo približno pol do en centimeter na leto. Gre za zelo počasno premikanje, kar je ugodno. Po drugi strani pa je tukaj hitra železnica, ki ne dopušča deformacij, zato tega nismo mogli prepustiti naravnim dogajanjem."