Družina Kennedy: privilegiji ali prekletstvo?

Skrivanje rezultatov obdukcije, preiskave, nezanesljiva pričanja prič, napete razmere v svetu, vohunska hladna vojna in pomembnost dogodka so sprožile vrsto teorij zarot. Še najbolj realno vprašanje je, ali je Oswald deloval sam. S pričami je govoril tudi Arne Hodalič, ki je osebno prepričan, da je Oswald bil zraven, vendar pa meni, da je vendarle obstajal tudi drugi strelec.

Uradna različica umora pravi, da ga je ubil nekdanji marinec in komunistični zanesenjak Lee Harvey Oswald – s tremi streli iz šestega nadstropja skladišča šolskih knjig v središču mesta. A Oswalda niso uspeli niti zaslišati, saj ga je Jack Ruby ubil takoj naslednje jutro. Oswald je bil le pridržan in je ves čas govoril le, da je zgolj lutka.

In poteze službe za odnose z javnostjo so bile za tisti čas genialne. Njegovi politični dosežki pa niti niso bili tako briljantni. Kennedy namreč ne sodi med najboljše ameriške predsednike, med tiste, ki bi spremenili državo in ameriško družbo.

"Kennedy sploh ni bil fajn gospod, on je bil sin kriminalca, on je prišel na oblast s pomočjo svojega očeta, ki je bil povezan in z mafijo in s politiko in z vsem, brez njega ne bi naredil nič, imel je zelo dobre piarovce," pa pojasnjuje fotograf Arne Hodalič , ki je ustvaril svetovno odmevno reportažo o teh dogodkih ob 30. obletnici.

"V resnici je bil Kennedy promiskuiteten človek, ki je svojo lepo ženo serijsko varal in je vse, kar je povezano z njim, njegovim vzornim družinskim življenjem, pravzaprav mit," pripoveduje novinar Ali Žerdin , avtor dokumentarne razstave ob 60. obletnici atentata in kustos Muzeja tiska.

Blindirana oziroma neprebojna vozila so zato dandanes izjemno pomembna. Slovenska policija ima dve vozili Mercedes Benz S 600 Guard, ki sta letnika 2018. Uporabljata se za varovanje oseb pri najzahtevnejših obiskih tujih in domačih varovanih oseb. Slovenski vozili tehtata po več kot 4 tone vsako in zdržita tudi težko oborožitev. Za vožnjo je potreben izpit C-kategorije, vendar pa ga v Sloveniji navadni posamezniki ne smejo imeti.

Zgodba o klanu Kennedy je tudi zgodba o medijih. Že nekaj mesecev pred volitvami je bila družina Kennedy ovekovečena na naslovnici revije Time v slogu predsedniške družine. Predsednikov oče je bil med 15 najbogatejšimi Američani in je lahko kupil, kar je želel.

Namigi o resničnem življenju članov družine so se pojavljali zgolj na obrobju tedanje medijske krajine. Tihi dogovor je bil, da se o predsedniku ne govori slabo. Konsenz med vodilnimi mediji in politično elito pa je problematičen, med tema sferama mora obstajati napetost.

Hkrati pa ravno odziv svetovnih medijev na atentat kaže na to, kako skoraj nepredstavljivo velik, zgodovinski trenutek je to bil. Po našem času je bil Kennedy ubit ob pol osmih zvečer, novica je na agencije prišla ob osmih zvečer. In kljub za današnje pojme arhaični tehnologiji so bili v Delu sposobni do jutra ne le objaviti novico, pač pa pripraviti tudi izredno številko časnika.

Družina Kennedy je na neki način najbližje, kar je Amerika imela plemstvu ali kraljevi družini. Vpliv, moč, bogastvo so bili zanje sinonimi. Ko je leta 2005 Patrick Kennedy zapustil ameriški kongres, je bilo to prvič po 63 letih, da nihče iz klana Kennedy ni bil na izvoljeni državni funkciji. Še vedno pa imajo denar, s katerim so si pridobili vpliv, zdaj naj bi bili vredni okoli 1,2 milijarde evrov, in seveda zelo znano ime.

Zdaj se je za predsedniško kandidaturo odločil sin prav tako umorjenega Roberta Kennedyja, nekoč pravosodnega ministra. V resnici pa je malo možnosti, da bi Robert Kennedy mlajši prišel v Belo hišo, politično se mu je odrekla celo družina.